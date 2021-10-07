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البرلمان الأوكراني يعلن إقالة رئيسه بأغلبية الأصوات (تعرف على السبب)

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البرلمان الأوكراني يعلن إقالة رئيسه بأغلبية الأصوات (تعرف على السبب) البرلمان الأوكراني يعلن إقالة رئيسه بأغلبية الأصوات (تعرف على السبب)

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أعلن البرلمان الأوكراني إقالة رئيسه ديمترو رازومكوف، من منصبه، وأيد القرار 284 نائبا من أصل 450 عضوا في قرار كان متوقعا بسبب خلافات سياسة بين الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة.

وكان البرلمان الأوكراني المسمى «الرادا العليا»، دعى لإقالة رئيسه، في ظل رفض نواب كتلتي التضامن الأووربي والمنصة المعارضة من أجل الحياة، حيث لم يشاركوا في التصويت، وعقب القرار غادر رئيس البرلمان القاعة.

وذكر رئيس كتلة حزب «سلوها نادورا» الحاكم، دافيد أراخاميا، بأن البرلمان يتوقع أن ينظر في تعيين رئيس جديد غدا الجمعة، ومن المقرر أن يتولى منصب رئيس البرلمان، نائبه الأول رسلان ستيفانتشوك، الذي يعد أحد أعضاء حزب «خادم الشعب» الحاكم أيضا.

وينص الدستور الأوكراني، على إمكانية طرح التصويت لعزل رئيس البرلمان من منصبه بمبادرة 150 نائبا على الأقل من أصل 450 نائبا، في حين الإقالة تتطلب 226 صوتا.

وفي مطلع الأسبوع الجاري، ذكرت، المتحدثة باسم كتلة خادم الشعب، يوليا باليتشوك، أنه تم جمع 197 توقيعا لإقالة رازومكوف من منصب رئيس البرلمان.

واحتدم الخلاف بين رئيس البرلمان دميرتو رازموكوف ورئيس كتلة حزب خادم الشعب الحزب الحاكم، وفقا لما ذكره المحلل السياسي فيكتور تاران، حيث أشار إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمر زيلنسكي، يبدو أنه اقتنع بأن هناك انتخابات رئاسية مبكرة خلال الستة أشهر المقبلة، ومن ثم إجراء انتخابات برلمانية بسبب تراجع الشعبية للرئيس، وإجراء الانتخابات المبكرة يستلزم تشريع يسمح بالاستقالة الطواعية للرئيس الأوكراني وفي هذه الحالية سيكون رئيس البرلمان هو رئيس البلاد، وهو ما يدعو الحزب الحاكم لمحاولة إزاحة رئيس البرلمان حسبما نقل موقع «أوكرانيا برس».

المصرى اليوم

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