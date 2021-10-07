بسبب خلافات الجيرة.. إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بكفر شكر

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أصيب 5 أشخاص في مشاجرة في كفر شكر بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى وتصرح لهم بالخروج عدا واحد تم تحويله لمستشفى بنها الجامعى لاستكمال العلاج وتم ضبط طرفى المشاجرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد بورود بلاغ من الأهالى بحدوث مشاجرة ومصابين بقرية الشقر دائرة المركز.

انتقل المقدم طه حسين رئيس مباحث المركز وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول «ع م ا» 37 سنة و«أ ا أ» 53 سنة فران و«ع أ ا» 31 سنة عامل وجميعهم مصابون، وطرف ثان «ع أ م» 54 سنة و«ع ع أ» 21 سنة مصابان وبالفحص والتحرى تبين ان مشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة وتعدى خلالها كل منهم على الآخر بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات وتم ضبط طرفى المشاجرة وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.