بعد اتجاه ياسمين صبري للتأليف.. هؤلاء أبرز نجوم جمعوا بين التمثيل والكتابة

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أعلنت الفنانة ياسمين صبري اتجاهها للكتابة من خلال عمل تخوض به المارثون الرمضاني القادم، حيث قالت في حوار لها مع مجلة عالمية إنها تشارك في كتابة مسلسلها الجديد، واكتشفت إنها تمتلك موهبة الكتابة.

وياسمين صيري ليست الممثلة الأولى التي اتجهت إلى التأليف، بل هناك العديد من النجوم حمعوا بين التأليف والتمثيل وتفوقوا في كليهما، بل هناك من ترك التمثيل من أجل الكتابة مثل الفنان عمرو محمود ياسين، الذي بدأ حياته الفنية كممثل بعدة تجارب، لكنه وجد نفسه في التأليف، وتميز في كتابة السيناريو، حتى أصبح واحداً من أهم كتاب السيناريو في مصر.

ولعل أبرز النجوم اللذين جمعوا بين الكتابة والتمثيل هو الفنان يوسف وهبى، الذي جمع بين الكتابة والتمثيل والأخراج، وكان يؤلف قصص أعماله وأحياناً يكتب السيناريو والحوار، وتنوعت أعماله المكتوبة حتى وصلت إلى 51 عملاً فنياً منها «أولاد الذوات، عاصفة على الريف، جوهرة، غرام وانتقام وغيرها».

والفنان عبدالمنعم مدبولي أيضا لم يكتف بموهبته الكبيرة كممثل كوميدي قدير، لكنه كتب سيناريو العديد من أعماله، حيث وصل عدد الأعمال التي كتبها إلى 17 عملاً، كان أبرزها أفلام: «العتبة جزاز، ربع دستة أشرار، المليونير المزيف، شنطة حمزة».

والفنان نجيب الريحاني كتب 30 عملاً تنوعت بين القصة والسيناريو والحوار، وحقق معظمها نجاحاً كبيراً، وكان أبرزها أفلام «دلع البنات و30 يوم في السجن»، ومن المسرحيات «إلا خمسة».

والفنان أنور وجدي كان واحداً ممن جمع بين أكثر من موهبة، حيث كان ممثلاً ومؤلفاً ومنتجاً، أنور وكتب 16 عملاً منها «غزل البنات، دهب، مسمار جحا، الظلم حرام»، وليس أنور وجدي الوحيد الذي جمع بين الإنتاج والتأليف بالإضافة إلى التمثيل، بل أن ملك الترسو الفنان فريد شوقي كتب أكثر من 34 عملاً متنوعاً، أبرزها مسلسل «البخيل وأنا» وأفلام مثل «حكمت المحكمة»، «ومضى قطار العمر»، و«كباريه الحياة».

أما في الجيل الحالي فقد سلك بعض النجوم طريق الكبار في الجمع بين التمثيل والكتابة، منهم إسلام حافظ، الذي كتب أكثر من خمس أعمال كان آخرها مسلسل «بين السما والأرض» المأخوذ عن رواية الأديب الراحل نجيب محفوظ، وعرض في الموسم الرمضاني الماضي وحقق نجاحاً كبيرا، فضلا عن مشاركته في العديد من الأعمال كممثل منها «الإختيار، كلبش، الوجه الآخر» وغيرها.