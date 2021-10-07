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قررت النيابة العامة بقسم أول المنصورة في محافظة الدقهلية، اليوم، احتجاز الشقيق الثاني للدكتور اسراء ضحية طمع الأشقاء في الميراث لحين ورود تحريات المباحث في اتهام الفتاة له بأنه العقل المدبر لقيام شقيقها الأصغر باختطافها ومحاولة تصويرها في وضع مخل مع صديقه لإجبارها على التنازل على ميراثها

وكانت مباحث الدقهلية ألقت القبض على الشقيق الثانى بعدما أكدت الدكتورة اسراء في أقوالها أن شقيقها الأصغر«محمود»، أثناء خطفها ومحاولة تصويرها في وضع مخل مع صديقه قال لها أن أخوكي «محمد» منتظرنا وهتوقعي التنازل غصب عنك، كما انها قدمت مقطع فيديو يثبت وجود أخوها الثاني في منزلها وأمام باب شقتها في محاولة لخطف طفلها وأن الطفل أكد أنه قال له افتح علشان أخدك لماما رغم إن الأم كانت مخطوفة وبعدها كانت في المباحث بعد انقاذها من قبل الأهالي.

وقال المجنى عليها «أخويا الأصغر كان بيخطفى وأخويا الثاني راح يخطف ابنى وكانوا متفقين ياخدونا لمكان محدد لإجباري على التنازل عن ميراثي لكن الحمد لله العناية الإلهية والناس أنقذوني من أيديهم وأنا اتصلت على ابنى واخويا كان لسه على الباب وابنى كان خايف لأنه شافه بيضربني قبل كده كتير فقلت لإبنى اقفل على نفسك بالترباس وقوله ماما هتجيب لك البوليس وساعتها خاف وجرى والكاميرا جابته وهو داخل مخارج بعد فترة».

ودافع «محمد» الشقيق الثاني للمجنى عليها عن نفسه في مقطع فيديو قبل القب ضعليه ونشره على صفحته الشخصية على الفيس بوك قال فيه «أختي وصفتني أنني انا العقل المدبر، وأنا أعطيت لها أحسن أرض في الميراث على طريق»المنصورة – طناح«ووضعت لافتة باسمها عليها، وأعطيت لها شقة المنصورة، وهي من اختارت الميراث، وأعطيت لها أغلي حاجة، لكن أختي حاسة أن كل الناس طمعانة فيها».

وحكي الشقيق الثانى تفاصيل تقسيم الميراث فيما بينهم مؤكدا أن كل واحد منا معه عقود بميراثه، وقال «أنا مش عايزها تدخلني في مشكلة حدثت بينها وبين أخوها، لكن انا لم أظلمها ولم آكل حقها، وتوجد بيننا وقضايا ضرب» .

وردت الدكتور إسراء على شقيقها في تصريح للمصرى اليوم قائلة «انا لم أتمكن حتى الآن من الحصول على أي حق من حقوقى سوى شقة المنصورة وهى شقة مساكن وشقيقى حاول اقتحامها أكثر من مرة لطردى منها لو تدخل الجيران والأرض التي يتحدث عنها حاول بيعها أكثر من مرة وانا أوقفت البيع بالشكاوى حتى تم وقف التعامل عليها من قبل رئاسة مركز المنصورة بعد شكوتى»