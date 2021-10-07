الإسكندرية وأسيوط وطنطا يحصدون المركز الأول في الغناء الجماعي «الكورال» بالجامعات

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اختتم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبدالمنعم الجيلانى وكلاء المعهد، فعاليات المهرجان الغنائي للمتخصصين بالجامعات المصرية «برنامج القائد المبدع» تحت شعار «احتفالات أكتوبر والجمهورية الجديدة» .

و جاءت نتيجة الغناء الجماعي (الكورال) وكان الفائز بالمركز الأول كلا من (جامعة الإسكندرية- جامعة أسيوط- جامعة طنطا)، بينما كان المركز الثاني من نصيب كلا من جامعة (عين شمس- بورسعيد- قناة السويس)، والمركز الثالث جامعة ( الزقازيق- المنوفية- جنوب الوادى)

وهنأ مدير معهد إعداد القادة الفائزين، وأعرب عن فخره واعتزازه بشباب الجامعات لما قدموه من نتاج عمل وجهد رائع، كما أشاد بمستوى المواهب الطلابية المتميزة، حيث ساهم المهرجان الغنائي في تنمية وإثراء شخصية الطلاب، ونشر الوعي الفني وتنمية التذوق الجمالي في المجتمع.

وفى السياق ذاته، تضمن ختام المهرجان رحلة ترفيهية لطلاب الجامعات المشاركين إلى متحف الحضارة، والتقاط الصورة التذكارية لهذا الفوج، وتسليم شهادات التقدير لجميع المشاركين تقديرا لهم .

الاسكندرية وأسيوط وطنطا يحصدون المركز الأول في الغناء الجماعي «الكورال» بالجامعات

الاسكندرية وأسيوط وطنطا يحصدون المركز الأول في الغناء الجماعي «الكورال» بالجامعات

الاسكندرية وأسيوط وطنطا يحصدون المركز الأول في الغناء الجماعي «الكورال» بالجامعات