النيران تلتهم محتويات شقة في الحوامدية.. والتحريات تكشف السبب

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تمكنت رجال الحماية المدنية في الجيزة السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة الحوامدية، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري التحقيق.

كانت غرفة النجدة تلقت بلاغا بنشوب حريق شب داخل شقة سكنية في الحوامدية، انتقل رجال الحماية المدنية بصحبة 3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني في محيط الحريق لمحاصرة النيران ومن امتدادها إلى العقارات المجاورة.

وتم السيطرة على النيران، دون وقوع خسائر في الأرواح وكشفت التحريات الأولية أن ماس كهربائي وراء الاشتعال، مؤكدة على عدم وجود شبة جنائية وراء الحادث.