«التعليم» تعلن منع دخول أي طالب حرارته 38 إلى مدرسته: سيعزل في غرفة منفصلة

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منع أي طالب تتعدى درجة حرارته 38 من دخول الفصل في العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقها السبت المقبل ٩ أكتوبر.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن أي طالب تتعدى درجة حرارته 38 سيعزل في غرفة العزل بالمدرسة فورا، على أن يتم استدعاء ولي امره والزائرة الصحية وطبيب المدرسة لعمل فحص سريع وبيان سبب ارتفاع الحرارة.

وأوضحت الوزارة أنه في حالة الاشتباه في اصابة الطالب بفيروس كورونا يتم فورا عزله منزليا لمدة أسبوعين على الأقل، مع إبلاغ الادارة التعليمية والإدارة الصحية بذلك لمتابعة حالة الطالب والمخالطين له.

وشددت الوزارة على إلزام جميع المتواجدون في المدارس في العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 بارتداء الكمامات طوال اليوم الدراسي.

وأوضحت أنه يستثنى من ذلك التلاميذ دون سن ١٢ سنة، حيث أنهم غير ملزمون بارتداء الكمامات في المدارس، ويمكن ارتداء واقي الوجه «الفيس شيلد».

كما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة إلتزام جميع المتواجدون في المدارس بغسل الايدي بشكل مستمر واستخدام الكحول.

وأصدرت الوزارة عددا من التعليمات لتنفيذها خلال اليوم الدراسي بالمدارس منها التأكيد على حضور الطلاب بالمدارس وتواجد المعلمين والاداريين طوال اليوم الدراسى.

وضرورة الانتهاء من إعداد الجداول المدرسية ومتابعة نسب تلقى اللقاح لجميع العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية.

وضرورة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها اثناء وقبل وبعد اليوم الدراسي من خلال اللجان المشكلة بكل مدرسة وادارة ومديرية.

وتجهيز غرفة للعزل بكل مدرسة مزودة بكل أدوات التطهير اللازمة.

وتفاوت مواعيد الفسحة للصفوف المختلفة مع تجهيز الفصول بالمقاعد المناسبة مع الحفاظ على المسافات البينية بين الطلاب ويتم ترتيب جلوس الطلاب بشكل تبادلي واستغلال كل الفراغات المتاحة أو اللجوء إلى تقسيم المدرسة إلى فترتين إذا تطلب الأمر بناء على قرار مدير المديرية طبقا لظروف كل مديرية.

وأكدوا على نشر التوعية بين الطلاب من خلال البوسترات الاسترشادية وتوفير مستلزمات التطهير والنظافة العامة من كلور وكحول وصابون داخل كل مدرسة.

وكلفت بتشكيل فرق إشرافية من المعلمين لمتابعة الطلاب منذ دخولهم المدرسة وأثناء اليوم الدراسي وأثناء الخروج أخر اليوم.

ويقوم مسؤول الأمن أو مشرف البوابة بعمل مسح حراري لكل طالب أثناء دخولهم للمدرسة مع الحفاظ على التباعد بين كل طالب وأخر منعا للتزاحم أثناء الدخول وأثناء الفسحة وأثناء الخروج نهاية اليوم.

ويتم تنظيم طابور الصباح مع مراعاة التباعد بين الطلاب مع تنظيم فقرات للتوعية والتثقيف الصحي من خلال الإذاعة المدرسية.

وطالبت بتقسيم الأنشطة الرياضية أثناء اليوم الدراسي إلى مجموعات ذات إعداد قليلة، ويفضل عدم ممارسة أنشطة رياضية شديدة التلامس لحين إشعار أخر.

وشددت الوزارة على كل مدرسة حصر جميع هواتف الطلاب وأولياء أمورهم وعناوينهم وحصر الغياب بشكل يومي والتواصل مع الطلاب المكرر غيابهم لمعرفة أسباب الغياب وحصر جميع أسماء الطلاب المتغيبين مرضيا لبحث أسباب المرض ومتابعتهم.

وفي حالة وجود حافلة للمدرسة لنقل الطلاب ويقوم المشرف عليها بمتابعة تطهيرها قبل صعود الطلاب وبعد وصولهم ويصعد الطلاب ويجلسوا بشكل فيه تباعد.

وأوضحت الوزارة أنه في حالة ظهور إصابات كورونا في المدرسة إذا لاحظ المشرف أو الزائرة الصحية علامات الإعياء على الطالب بعد دخوله للمدرسة يتم عزله في غرفة العزل حتى استدعاء ولى أمره ويقوم الطبيب بالكشف عليه مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية مع إبلاغ الإدارة التعليمية والصحية في حالة الاشتباه.

وعند التأكد من الإصابة بكورونا يعزل الطالب لمدة اسبوعين على الاقل مع متابعة المخالطين له.

وفي حالة إصابة الطالب أو المعلم مع إثبات ذلك بتقرير معتمد من التأمين الصحي يتم إخطار المدرسة لإبلاغ الإدارة التعليمية والصحية للحصول على عزل منزلي لمدة اسبوعين على الأقل.

وفي حالة حدوث حالة مؤكدة أو أكثر يتم اتباع الاجراءات الرقائية والالتزام بآليات الغلق الواردة بالكتاب الدوري 28 لسنة 2021.

وفي حالة حدوث اختلاط ايجابي لحالة كورونا مؤكدة يتم عزل الطالب عزل منزلي ومتابعة حالته شريطة اخطار ما يفيد مخالطته لحالة كورونا ايجابية مؤكدة.