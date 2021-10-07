مقترح بمجلس الشيوخ لفتح المدارس على فترتين لتقليل كثافة الطلاب

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قدمت النائبة رشا مهدي عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، مقترحا باعادة فتح المدارس على فترتين صباحا وبعد الظهر لتقليل كثافة الطلاب وتطبيقا للاجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، وقالت مهدي في بيان لها إن الجامعات تتبع اسلوب التعليم الهجين الذي يقر أسبوع حضور من الجامعة وأسبوعا آخر إلكترونيا، وينبغى أن نلجأ للبدائل الاخرى التي تضمن سلامة ابنائنا الطلاب في المدارس، لافتة إلى أن اعادة فتح المدارس على فترتين الصبح وبعد الضهر لتقليل كثافة الطلاب بالمدارس بالاضافة إلى تفعيل مقترح حضور الطلاب 4 أيام في الاسبوع في المدرسة فقط والباقي من المنزل في القرى التي تتضمن كثافة طلابية كبيرة داخل مدارسها وذلك لطلاب الصفوف الاعدادية والثانوية.

وأكدت النائبة أن الطلاب في المرحلة الابتدائية يجب ذهابهم إلى المدرسة كل يوم مع مراعاة الإجراءات الاحترازية بالكامل.

كان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أعلن أن الوضع خطير ولا يحتمل تأجيل الدراسة أو تقليل الحضور في المدارس، وأن بُعد الطلاب عن المدارس في السنتين الماضيتين بسبب كورونا، تسبب في فجوة تعليمية خطيرة أضرت بتكوين التلميذ العلمي، خاصة تلاميذ الصفوف الأولى.