دينا فؤاد عن «حكاية ماريونيت»: دقت ناقوس الخطر حول «ملل العلاقات الزوجية»

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بعد تجسيدها لشخصية «مروة»، التي لعبتها في حكاية «ماريونيت»، بمسلسل وراء كل باب، أعربت النجمة دينا فؤاد عن سعادتها بردود الفعل الواسعة التي حققتها عبر الحكاية، موضحة أنها سعيدة برد الفعل وكذلك مشاركتها للنجم محمود عبدالمغني في الحكاية التي تركت تأثيرا كبيراً لدى المشاهدين، موضحة أن نجاح الشخصية يضع على عاتقها مسؤولية كبيرة، خصوصا وأنها تميل إلى التنوع في اختياراتها.

وأكدت دينا فؤاد أن الحكاية حققت الغرض منها، وبعثت برسالة هامة لكل الأزواج والزوجات، ودقت ناقوس الخطر حول العلاقات الزوجية والمخاطر التي تواجهها بسبب الملل، وألقت الضوء على خطر السوشيال ميديا والجروبات التي تؤدى إلى خراب البيوت.

وأضافت أن حكاية ماريونيت جذبتها منذ قرأتها للسيناريو، لكونها تمس الواقع، وحكاية شديدة الخصوصية، مشيرة إلى أن مشاركتها في العمل جاءت عن طريق الشركة المنتجة، والمخرج أحمد صالح، لافتة إلى أن شخصية «مروة» جديدة ولم تجسدها من قبل وتحمل انفعالات متشابكة ومشاكل عديدة تعاني منها السيدات المتزوجات، موضحة أنه دور جديد لم ولن تتناوله الدراما بالشكل المباشر، وأكدت أنها استعانت بالمؤلف محمد سيد بشير وتحدثت اليه وسألته “انت شايف مروة ازاي وانت بتكتبها” فساعدها كثيرًا.

وحول كواليس العمل أشارت دينا فؤاد بأنها كانت رائعة وتسود أجواء حميمية بين جميع الأبطال، لافتة إلى أن محمود عبدالمغني فنان محترم ومحترف وابن أصول ومن رجال الزمن الجميل، وميرنا شخصية لطيفة وروحها حلوة وشاطرة جدًا، ولديها طموح، وعن المخرج أحمد صالح قالت: انا سعيدة بالتعاون معه واتمني التعاون معه كثيراً، مخرج متميز، ويستوعب الممثل ويحبه جدًا، وانا كنت مشدودة وخائفة، وحاملة هم المشاهد الصعبة الكثيرة، وطوال الوقت يهون علينا برغم تعبه.

ووجهت دينا فؤاد نصيحة للازواج ليتخلصوا من الملل والفتور الذي يأتي بعد فترة من الزواج؟ بأن يظلوا قريبين من بعضهم، وإن يمنحوا بعضهم مشاعر إيجابية طوال الوقت، لافتة إلى ان الأشياء البسيطة تزيل الملل والفتور، واشارت دينا إلى أن الحكاية دقت ناقوس الخطر حول طرح أسرار ومشاكل الزواج في جروبات خاصة والتي اصبحت ظاهرة حاليًا وطرح مشاكل البيوت مع ناس لا يعرفونهم ويقومو بتحريكهم مثل العروسةالماريونيت وهما لا يعرفوا شئ.

وعن الأعمال الدرامية ذات الخمس حلقات، قالت موضوع المسلسلات 5 و10 حلقات مهم جدًا يناقش قضايا كثيرة في حلقات قليلة لايوجد تطويل أو ملل، وعن المنصات الالكترونية قالت ان المنصات الالكترونية ستأخذ مكان القنوات لكن ليس الآن هناك وقت كبير، ممكن القنوات تصبح إخبارية برامج لكن الدراما أشعر انها ستتجه للمنصات أكتر، وان هناك العديد من الادوار الأقرب لقلبها منها نور في “حلم العمر”، ودورها في الدالي، وهدى في كلبش، وحنان في جمال الحريم، وقدرية في اللى ملوش كبير، وأمينة في “كيد النسا”، ومشيرة في الصياد، وغيرها من الشخصيات التي قدمتها طوال مشوارها الفني.

وتمنت دينا فؤاد أن تجسد الكثير من الأدوار المختلفة والخارجة عن المألوف،، مثل دور خدامة، ودور الكفيفة ودور فلاحة، ودور متشردة، موضحة أن الأدوار المركبة تجعلها تظهر للناس بشكل مختلف لا يتوقعوه، وهى ما تميل اليه، خصوصا بعد نجاحها الكبير في هذا اللون.