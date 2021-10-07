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وكيل "الصحة" يكشف عن نتيجة متابعة 940 ألفاً جرى تطعيمهم بقطر

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نوّه إلى بقاء الحماية بعد مرور 6 أشهر على الجرعة الثانية ومع "دلتا"

وكيل

أكد الدكتور عبدالله عسيري وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، أن متابعة حوالي 940 ألف شخص حصلوا على لقاحات "فايزر" و"مودرنا" في قطر، أظهرت أن الحماية من التنويم والوفاة التي توفرها هذه اللقاحات بفضل الله تبقى عالية جداً.

وبيَّن "عسيري" أنه وبفضل الله تعالى بقيت الحماية من التنويم والوفاة نسبتها عالية جداً فوق 95%- حتى بمرور 6 أشهر على الجرعة الثانية، وفي وجود متحور دلتا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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