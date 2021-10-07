8 عروض مسرحية في اليوم الـ10 أيام «القومي للمسرح»

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يشهد اليوم العاشر من فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الرابعة عشرة دورة (الكاتب المسرحي المصري)، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، والتي تستمر فعالياتها حتى 9 أكتوبر الحالي، ختام فعاليات ورشتي التأليف المسرحي والمكياج، بالإضافة إلى تقديم 8 عروض مسرحية.

ويشهد اليوم ختام فعاليات ورشتى التأليف المسرحي الذي يقدمها الكاتب الكبير بهيج إسماعيل، حيث وتبدأ في 2 ظهرا حتى 5 عصرا، والمكياج التي يقدمها الماكير إسلام عباس، وتبدأ في 2 ظهرا وحتى 5 عصرا.

ويقدم خلال اليوم 8 عروض مختلفة، تبدأ بتقديم العرض المسرحي «جنة هنا» إنتاج فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، تأليف صفاء البيلي وإخراج محمد صابر، على قاعة زكى طليمات بمسرح الطليعة، في تمام الساعة السادسة مساءً، ويعرض على مسرح العرائس في السادسة مساء أيضا، العرض المسرحي «مسيرة في الغابة» إنتاج فرق المسرح المستقل، تأليف لي بلسنج، إعداد وإخراج فادي أحمد، وفى التوقيت نفسه يعرض على مسرح مركز الإبداع الفنى، العرض المسرحى «لا حقيقة عند بوابة راشومون» إنتاج مركز الإبداع الفنى، دراماتورج وإخراج كريم شهدي.

وعلى مسرح السلام يعرض في الثامنة مساء العرض المسرحى «قاع» من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح، تأليف محمود محسن، إخراج محمد مرسى، وعلى مسرح الجمهورية، ويعرض في الثامنة مساء أيضا، العرض «إيزيس» إنتاج فرقة فرسان الشرق للتراث، تصميم وإخراج كريمة بدير، وفى التوقيت نفسه يعرض على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية العرض المسرحى «سالب واحد» إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، تأليف محمد عادل، وإخراج عبدالله صابر.

وفى العاشرة مساء، يعرض على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون، العرض المسرحي «كهف رام» إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، تأليف وإخراج حسن سعد، وفى التوقيت نفسه يعرض على المركز الثقافى بالجيزة، العرض المسرحى «النداهة» إنتاج مركز الجيزة الثقافي، تأليف محمد عبدالمولى، إخراج ريهام عبدالرازق.