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موسيمانى يلجأ لـ3 أسلحة جديدة لتطوير أداء الأهلي فى المباريات المقبلة

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موسيمانى يلجأ لـ3 أسلحة جديدة لتطوير أداء الأهلي فى المباريات المقبلة موسيمانى يلجأ لـ3 أسلحة جديدة لتطوير أداء الأهلي فى المباريات المقبلة

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فى محاولة من جانب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي لتحسين النتائج والاداء فى مباريات الفريق المقبل، قرر المدير الفنى تخصيص جزء من مران الفريق للتدريبات التخصصية للاعبين لإيجاد حلول جديدة لاختراق دفاع الفرق المنافسة .

ويقوم موسيماني بإجراء تدريبات خاصة بالتصويب على المرمى لتكون أحد الحلول التي افتقدها فريقه في الفترة الماضية وتنمية مهارات لاعبيه في التصويب المباشر على المرمى من داخل أو خارج منطقة الجزاء .

كما يركز موسيماني على زيادة مهارات لاعبيه في استغلال الكرات العرضية والتعامل الجيد وتنفيذ بعض الجمل المتفق عليها مسبقا في تنفيذ الكرات الثابتة أو العرضيات، واستغلال القدرات التهديفية العالية في صفوفه ووجود عدد كبير من اللاعبين يجيدون التعامل مع الكرات الرأسية.

المصرى اليوم

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