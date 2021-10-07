رئيس جامعة كفرالشيخ يتفقد المزرعه البحثية لكلية الزراعة (صور)

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تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ اليوم الخميس يرافقه الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور يحيى زكريا عيد عميد كلية الزراعة، المزرعة التعليمية والبحثية التابعة لكلية الزراعة.

وتفقد رئيس الجامعة منطقة الزراعات المحمية ومزرعة الفاكهة ومزرعة نباتات الزهور والزينة والبنية التحتية للمزرعة لاستكمال الاستعدادات المطلوبة لبدء البرنامج الدراسي المميز لمرحلة البكالوريوس "تكنولوجيا الزراعات المحمية" الذي تمت الموافقة علية مؤخرا من المجلس الأعلى للجامعات.

كما زار رئيس الجامعة مزرعة الإنتاج النباتي وتفقد ضم محصول الأرز وأيضا مناقشة التوسعات المستقبلية لإنشاء جامعة كفرالشيخ الأهلية والتكنولوجية .

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ أن إدارة الجامعة تسعى إلى تطوير كافة المزارع والوحدات الإنتاجية التابعة للجامعة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقا لإستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

ووجه د. دسوقي بضرورة الاعتماد على التكنولوجيا الزراعية في تطوير مزارع الإنتاج الزراعي والحيواني والاستفادة من البحوث الزراعية المتطورة ، لزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني انطلاقاً من دور الجامعة في تنمية المجتمع وخدمة البيئة.

وأشاد رئيس جامعة كفرالشيخ بما تضمه كلية الزراعة من مزارع متعددة المجالات، مؤكدا تقديم الدعم الكامل للوحدات والمزارع الإنتاجية بالجامعة لتغطية احتياجات المجتمع.

وقال الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الزيارة تأتى في إطار حرص رئيس الجامعة على إجراء تطوير كافة المزارع والوحدات الإنتاجية التابعة للجامعة وما تشمله من مزارع حيوانية وطيور داجنة ومزارع خضر وفاكهة.

وأوضح الدكتور يحيى زكريا عيد عميد كلية الزراعة أن الزيارة تأتى تأكيداً على الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به الجامعة ، مشيرا إلى أهمية استخدام البحث العلمي لزيادة إنتاج المحاصيل وزيادة إنتاج الثروة الحيوانية والوحدات الإنتاجية.

جامعة كفرالشيخ

جامعة كفرالشيخ