إصابة عاملين أثناء عملهما داخل سحارة مياه في قنا

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أصيب عاملان، الخميس، إثر سقوطهما داخل سحارة مياه تابعة للري أثناء تأدية عملهما بقرية السبع عيون بمركز قوص.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بسقوط عاملين داخل سحارة مياه أثناء تأدية عملهما بجوار كوبري قرية السبع عيون التابعة لدائرة مركز قوص.

تم الدفع بسيارات الإسعاف، وتبين إصابة كل من طيري محمد عبدالحكيم، 40 عامًا، من قرية خزام، اشتباه كسر مضاعف بالساق اليسرى، ومحمد سعد محمود، 16 عامًا، إلى مستشفى قوص المركزي لتلقي العلاج، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.