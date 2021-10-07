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حبس عاطل ونجله بتهمة حيازة سلاح ناري ومخدرات في قليوب

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حبس عاطل ونجله بتهمة حيازة سلاح ناري ومخدرات في قليوب حبس عاطل ونجله بتهمة حيازة سلاح ناري ومخدرات في قليوب

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قررت نيابة قليوب حبس عاطل ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازتهما بندقية خرطوش وكميات مختلفة من المخدرات بقصد الترويج وتم التحفظ على السلاح وقررت النيابة إرساله والمخدرات للمعمل الجنائى وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وردت معلومات لرئيس مباحث مركز قليوب تفيد بقيام عاطل ونجله بترويج المخدرات وتم عرض المعلومات على اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين يحوزان أسلحة نارية وذخيرة.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين وهما «م م إ» 43 سنة عاطل ونجله «م» 21 سنة وضبط بحوزتهما سلاح نارى بندقية خرطوش و34 طلقة من ذات العيار و400 جرام حشيش و40 جرام هيروين ومبلغ مالى 2800 جنيه و2 هاتف محمول.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهما والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما وتحرر المحضر اللازم وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المصرى اليوم

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