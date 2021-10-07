اللجنة الوطنية لليونسكو تكرم الطلاب الفائزين في الأولمبياد العربي الثاني للرياضيات

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تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريراً مقدماً من د. غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو حول تنظيم احتفالية للطلاب المصريين الفائزين بجوائز الأولمبياد العربى الثانى للرياضيات، والتي نظمتها اللجنة الوطنية لليونسكو بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، برعاية د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحت إشراف د.محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في ديسمبر 2020 بمشاركة 14 دولة عربية.

وأشار التقرير إلى حصول ثلاثة طلاب مصريين على ميداليات وهم: الطالب عبدالرحمن السيد بدوى بمدرسة ستيم بكفر الشيخ (الفائز بميدالية فضية)، والطالبة رقية زكى مبروك بمدرسة ستيم المعادي (الفائزة بميدالية فضية)، والطالبة فاطمة سعيد أبوالفتوح بمدرسة ستيم الشرقية (الفائزة بميدالية برونزية).

وعلى هامش فعاليات الاحتفال، عقدت اللجنة الوطنية لليونسكو اجتماعًا مع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الفريق المصري المشارك في الدورة الثانية لأولمبياد الألكسو؛ والتى تهدف إلى تعزيز قدرات الطفل العربي في منهجيات البحث العلمي، ونشر ثقافة البحث العلمي وترسيخها لدى التلاميذ منذ المراحل التعليمية الأولى في الدول العربية، والمقرر عقدها خلال شهر مارس 2022 بالإمارات العربية المتحدة، وكذلك متابعة الاستعدادات للدورة الثالثة للأولمبياد العربي للرياضيات، والمزمع عقدها في ديسمبر 2022، بالإضافة إلى مناقشة الجهود التي تم بذلها خلال الأولمبياد السابقة، وما شهدته من تحديات، مع التأكيد على العمل بشكل مبكر في الاستعدادات الخاصة للحصول على أفضل إعداد وتدريب ممكن للطلاب المصريين المشاركين في الأولمبياد القادمة.

شارك في فعاليات الاحتفالية، د.رنا حسني نائب الرئيس التنفيذي لبرنامج جامعة الطفل بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، د.أحمد مصطفي أستاذ الرياضيات بكلية العلوم جامعة القاهرة والمدير التنفيذي لأكاديمية الشباب المصرية للعلوم، د.إيناس الشتيحي أستاذ أصول تربية الطفل ووكيل كلية التربية للطفولة المبكرة لشئون التعليم والطلاب بجامعة المنوفية، سيد موسى الأمين المساعد للجنة الوطنية لليونسكو، إيمان محمد المنسق الإداري لجامعة الطفل، د.جمال محمد مستشار الرياضيات بوزارة التربية والتعليم، د.محمد فاروق مدير وحدة ستيم بوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن الأولمبياد العربي للرياضيات هي مسابقة دورية في مادة الرياضيات يشارك فيها طلاب ما قبل المرحلة الجامعية بالدول العربية، وتنظمها المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة (ألكسو) بالتعاون مع الدولة المضيفة، وتتمثل أهميتها في تهيئة بيئة مناسبة لتعزيز روح التنافس بين طلبة الدول العربية للإسهام والارتقاء بالمستوي العلمي للطلبة والمعلمين في مادة الرياضيات، وقد نظمت دورتها الأولى في نوفمبر 2018 بالمملكة العربية السعودية، أما الدورة الثانية نظمت من قبل جمهورية مصر العربية في ديسمبر 2020، كما نظمت الدورة الأولى من أولمبياد الألكسو في جمهورية مصر العربية في ديسمبر 2019.