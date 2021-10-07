أخبار عاجلة

هام : عطل مفاجىء يصيب انستجرام فى عدد من دول العالم.. اعرف التفاصيل -
السعودية تستعرض أهداف رؤية 2030 أمام اللجنة الاقتصادية والمالية بالأمم المتحدة -
«الغضبان» يتابع سير العمل بمصانع جنوبي بورسعيد -
إيهاب توفيق مع الإنشاد على مسرح النافورة في ذكرى المولد النبوي -
حلم جميل.. 3 عروض جديدة في الطريق لجمهور البيت الفني للمسرح -
انطلاق مؤتمر «رواد الأعمال» المصريين والعُمانيين في القاهرة الأسبوع المقبل -
أبو جبل يهدد الزمالك بعرض بيراميدز -
سلبية المسحة الطبية للاعبي الأهلي قبل السفر إلى النيجر -
الزمالك يغلق ملف رحيل مصطفى فتحى -
توقف التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«مياه القناة» تنهي استعداداتها لاستقبال موسم الشتاء

Print
«مياه القناة» تنهي استعداداتها لاستقبال موسم الشتاء «مياه القناة» تنهي استعداداتها لاستقبال موسم الشتاء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، الانتهاء من مراجعة كافة شنايش والبالوعات، بالإضافة إلى التأكد من مراجعة خطوط سحب وطرد وشبكات ومحطات الصرف الصحي عن إنهاء جميع أعمال توصيل جميع شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك ضمن الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء، لمواجهة السيول والأمطار، طبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث.

وقال اللواء عبدالحميد عصمت، أنه تم الانتهاء من مراجعة صيانة طلمبات الكوبوتا للدفع بها إلى المناطق الساخنة، بالإضافة إلى مراجعة وصيانة سيارات الكسح لشفط المياه من المناطق أوالأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاث وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.

وأضاف اللواء عبدالحميد عصمت، انه تم التأكد على جاهزية جميع محطات الصرف الصحى، والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة بمحافظات القناة، مؤكدًا أن شركة محافظات القناة بدأت بالفعل الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق، وشبكات الصرف الصحى للمناطق المخدومة بالصرف الصحى.

وأشار اللواء عبدالحميد عصمت، أن ذلك يأتى في إطار رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم الشتاء وسقوط الأمطار وطبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، ورفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ.

وكان اللواء عبدالحميد عصمت، تفقد الاصطفاف لكافة معدات وسيارات الشركة في محافظات القناة «السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد»، وذلك للاطمئنان على جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء القادمة، حيث تمت مراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والسيول، والنافورى، والكباش، وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الغضبان» يتابع سير العمل بمصانع جنوبي بورسعيد

«الغضبان» يتابع سير العمل بمصانع جنوبي بورسعيد

3 كيلو بانجو بحوزة عاطل باسوان

3 كيلو بانجو بحوزة عاطل باسوان

ضبط مخزن للمأكولات بدون ترخيص بالقاهرة

ضبط مخزن للمأكولات بدون ترخيص بالقاهرة

التموين تضبط الف طن لحوم فاسدة

التموين تضبط الف طن لحوم فاسدة