أخبار عاجلة

هام : عطل مفاجىء يصيب انستجرام فى عدد من دول العالم.. اعرف التفاصيل -
السعودية تستعرض أهداف رؤية 2030 أمام اللجنة الاقتصادية والمالية بالأمم المتحدة -
«الغضبان» يتابع سير العمل بمصانع جنوبي بورسعيد -
إيهاب توفيق مع الإنشاد على مسرح النافورة في ذكرى المولد النبوي -
حلم جميل.. 3 عروض جديدة في الطريق لجمهور البيت الفني للمسرح -
انطلاق مؤتمر «رواد الأعمال» المصريين والعُمانيين في القاهرة الأسبوع المقبل -
أبو جبل يهدد الزمالك بعرض بيراميدز -
سلبية المسحة الطبية للاعبي الأهلي قبل السفر إلى النيجر -
الزمالك يغلق ملف رحيل مصطفى فتحى -
توقف التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الصحف الإسبانية تشيد بكوماندوز في كرة اليد بعد مباراة برشلونة

Print
الصحف الإسبانية تشيد بكوماندوز الزمالك في كرة اليد بعد مباراة برشلونة الصحف الإسبانية تشيد بكوماندوز في كرة اليد بعد مباراة برشلونة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قدم الفريق الأول لكرة اليد بنادي مباراة قوية أمام نظيره برشلونة الإسباني بطل أوروبا في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء ضمن منافسات للأندية «سوبر جلوب».

وخسر الزمالك بصعوبة أمام بطل أوروبا بنتيجة 36/23 لكنه قدم مباراة قوية وتقدم في بداية المباراة على بطل أوروبا العملاق الكتالوني القوي.

وأشادت الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الخميس بفريق نادي الزمالك لكرة اليد مؤكدة أن الفريق يعكس التطور الكبير الذي طرأ على كرة اليد في بدليل حصول منتخب الفراعنة على المركز الرابع في أولمبياد طوكيو.

وكتبت صحيفة «سبورت» عن الزمالك «المنافس الصعب»، موضحة أن الزمالك لم يستسلم وقاتل لاعبوه حتى الدقائق الأخيرة على أمل العودة إلى المباراة وتقليص الفارق.

فيما كتبت صحيفة «موندو ديبورتيفو»: برشلونة يتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية بعد فوز صعب على بطل إفريقيا الزمالك، وقالت الصحفية ان الزمالك كان ندًا قويًا ووضح أنه من الصعب تحقيق الفوز على الفريق الذي يعتبر العماد الأساسي منتخب مصر أحد أبرز المنتخبات عالمياً على صعيد اللعبة.

الجدير بالذكر أن الزمالك يواجه عند الثالثة عصر اليوم الخميس نظيره جامعة سيدني الأسترالي في مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر بالبطولة العالمية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
انطلاق مؤتمر «رواد الأعمال» المصريين والعُمانيين في القاهرة الأسبوع المقبل

انطلاق مؤتمر «رواد الأعمال» المصريين والعُمانيين في القاهرة الأسبوع المقبل

أبو جبل يهدد الزمالك بعرض بيراميدز

أبو جبل يهدد الزمالك بعرض بيراميدز

الزمالك يغلق ملف رحيل مصطفى فتحى

الزمالك يغلق ملف رحيل مصطفى فتحى

الرقابة المالية : التحول للنظام الاخضر في النظم المالية و غير المصرفىة لم تعد خياراً أمام الدول

الرقابة المالية : التحول للنظام الاخضر في النظم المالية و غير المصرفىة لم تعد خياراً أمام الدول