★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قدم الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مباراة قوية أمام نظيره برشلونة الإسباني بطل أوروبا في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء ضمن منافسات كأس العالم للأندية «سوبر جلوب».

وخسر الزمالك بصعوبة أمام بطل أوروبا بنتيجة 36/23 لكنه قدم مباراة قوية وتقدم في بداية المباراة على بطل أوروبا العملاق الكتالوني القوي.

وأشادت الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الخميس بفريق نادي الزمالك لكرة اليد مؤكدة أن الفريق يعكس التطور الكبير الذي طرأ على كرة اليد في مصر بدليل حصول منتخب الفراعنة على المركز الرابع في أولمبياد طوكيو.

وكتبت صحيفة «سبورت» عن الزمالك «المنافس الصعب»، موضحة أن الزمالك لم يستسلم وقاتل لاعبوه حتى الدقائق الأخيرة على أمل العودة إلى المباراة وتقليص الفارق.

فيما كتبت صحيفة «موندو ديبورتيفو»: برشلونة يتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية بعد فوز صعب على بطل إفريقيا الزمالك، وقالت الصحفية ان الزمالك كان ندًا قويًا ووضح أنه من الصعب تحقيق الفوز على الفريق الذي يعتبر العماد الأساسي منتخب مصر أحد أبرز المنتخبات عالمياً على صعيد اللعبة.

الجدير بالذكر أن الزمالك يواجه عند الثالثة عصر اليوم الخميس نظيره جامعة سيدني الأسترالي في مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر بالبطولة العالمية.