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أعلنت مستشفى عين شمس التخصصي بجامعة عين شمس، عن بدء أعمال عياده تحضير زراعة الرئة لأول مرة في مصر وهي المرحلة التي تسبق زراعة الرئة، بتعاون مصري ياباني سعودي .

وقالت جامعة عين شمس، في بيان، إنه سيتم استقبال الحالات بالعيادة بوجود أطباء لجنة زراعة الرئة يوم الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١، بالعيادات الخارجية لمناظرة الحالات ولاحقا سيتم الاعلان بصورة دورية عن أيام العيادات التحضيرية.

وأشارت إلى أن جراحة زراعة الرئة هي جراحة يتم اللجوء إليها بسبب الفشل التنفسي الناتج عن العديد من الأمراض حيث لا تستطيع الرئه التالفة مواصلة وظيفتها، مما يعرض المريض لعلاج مكثف مع احتياجه لاوكسجين منزلي أو الوفاه.

واگدت جامعة عين شمس، أن هذه الجراحة المتقدمة تهدف إلى زرع فصين رئويين من متبرعين مختلفين بدلا من رئه المريض التالفة، ويستطيع المتبرع مواصلة حياته الطبيعية بنسبه ٩٥٪؜ بعد ثلاثة اسابيع كممارسة الرياضة أو الانجاب.