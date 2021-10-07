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نقيب المحامين ناعيا «النشار»: هرم من أهرامات المحاماة

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نقيب المحامين ناعيا «النشار»: هرم من أهرامات المحاماة نقيب المحامين ناعيا «النشار»: هرم من أهرامات المحاماة

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نعى رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وفاة محمد رفعت النشار، المحامي، مؤكدا أنه هرم من أهرمات المحاماة.

وجاء بنص النعي: «أنعى ومجلس النقابة، وكافة المحامين، وكل العاملين فيها، هرما من أهرامات المحاماة، هو المحامي البورسعيدى الكبير محمد رفعت النشار».

وأضاف: «وأنعى فيه المثل الاعلى في علمه، وخبرته، ونبله، وكريم أخلاقه، وأسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع الصديقين، والشهداء والأبرار، وأن يلهم اسرته، وايانا، وكافة زملائه وتلاميذه، ومحبيه الصبر والعزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

المصرى اليوم

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