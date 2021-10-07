★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أنهى مسئولو نادي المقاصة إجراءات الاستغناء عن أسامة العزب مدافع الفريق قبل غلق باب القيد بناء على رغبة اللاعب مقابل التنازل عن مستحقاته المالية المتأخرة.

وانضم أسامة العزب للمقاصة في بداية الموسم الماضي في صفقة انتقال حر ولم يمكث إلا موسما واحدا مع الفريق الفيومي قبل أن يرحل عن النادي الفيومي في الصيف الحالي.

وعقد أسامة العزب جلسة مع مسئولي المقاصة طلب خلالها فسخ عقده بالتراضي مقابل التنازل عن مستحقاته وهو ما رحب به مسئولي النادي الفيومي.

ويواصل الفريق الفيومي تدريباته استعدادا لانطلاق مباريات الدورى المقرر لها 25 أكتوبر الجاري، حيث يخوض الفريق سلسلة من المباريات الودية بقيادة مدربة تامر مصطفى.