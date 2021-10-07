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نقل النواب : تثبيت أول قطار مونوريل في ذكري 6 أكتوبر إنجاز جديد للدولة

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نقل النواب : تثبيت أول قطار مونوريل في ذكري 6 أكتوبر إنجاز جديد للدولة نقل النواب : تثبيت أول قطار مونوريل في ذكري 6 أكتوبر إنجاز جديد للدولة

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قال النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إن تثيبت أول قطار مونوريل على مسار مونوريل شرق النيل بالعاصمة الإدارية، في ذكرى 6 أكتوبر، يشير إلى أن ذلك المشروع الضخم يمثل إنجازا حضاريا جديدا يضاف لإنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح .

وأكد زين الدين، في تصريحات صحفية له اليوم، الخميس، أن مميزات ذلك المشروع متعددة، أهمها ربط شرق القاهرة وغربها في مدة زمنية قليلة، والقضاء على الزحام بها، بالإضافة إلى أنه وسيلة مواصلات آمنة وغير ضارة للبيئة، لا سيما وأنه يعمل بالكهرباء ضمن خطة الدولة للتوسع في وسائل النقل الأخضر الحديثة التي ستخدم الجمهورية الجديدة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ذلك المشروع سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً (القاهرة الجديدة- العاصمة الإدارية)، وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ذلك المشروع الجديد يتماشى مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم حاليا وتسعى لمواكبته بشكل جيد وفي خطوات ناجحة.

كانت وزارة النقل أعلنت وصول القطارين الأول والثاني من 40 قطارا سيتم توريدها لمشروع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية)، كما وصل القطار الأول من 30 قطارا سيتم توريدها لمشروع مونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر)، كما يجري تصنيع باقي أسطول الوحدات المتحركة لمشروعي المونوريل والتي ستصل تباعاً وفقاً للجدول الزمني المحدد.

المصرى اليوم

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