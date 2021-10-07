أحمد شوبير : مؤمن زكريا يحتاج المساندة من الجميع .. وعلى مروجي الشائعات الصمت

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أبدى أحمد شوبير ضيقه من انتشار شائعة وفاة مؤمن زكريا على مواقع التواصل الإجتماعي .

وقال أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير اليوم الخميس :" نعرف جميعاً منذ 3 سنوات بأن مؤمن زكريا مريض ومحاولات العلاج موجودة أحيانا يكون بحالة جيدة، وأحيانا تسوء حالته مؤمن زكريا يحتاج المساندة من الجميع".

وأضاف شوبير: " بدل ما تقول كلمة خير، تخرج شائعات سخيفة عن وفاته مؤمن تعبان لكنه يجاهد مع المرض واحنا لازم نجاهد معاه ، على مروجي الشائعات الصمت".

وقال :" مؤمن زكريا أرسل رسالة لي منذ 8 أيام بمناسبة عيد ميلادي، وقال لي كل وسنة وانت طيب يا كابتن وأنا أتواصل معاه على الواتساب كل فترة للاطمئنان عليه".