نزاهة: إيقاف 271 مواطنا ومقيم في 9 وزارات

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باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر صفر، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 10329 جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع 639 متهمين في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف 271 مواطنا ومقيما موظفين من وزارات الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، المالية، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، البيئة والمياه والزراعة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) و(هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك) لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير) وجار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم للقضاء.



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