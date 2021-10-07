أخبار عاجلة

هام : عطل مفاجىء يصيب انستجرام فى عدد من دول العالم.. اعرف التفاصيل -
السعودية تستعرض أهداف رؤية 2030 أمام اللجنة الاقتصادية والمالية بالأمم المتحدة -
«الغضبان» يتابع سير العمل بمصانع جنوبي بورسعيد -
إيهاب توفيق مع الإنشاد على مسرح النافورة في ذكرى المولد النبوي -
حلم جميل.. 3 عروض جديدة في الطريق لجمهور البيت الفني للمسرح -
انطلاق مؤتمر «رواد الأعمال» المصريين والعُمانيين في القاهرة الأسبوع المقبل -
أبو جبل يهدد الزمالك بعرض بيراميدز -
سلبية المسحة الطبية للاعبي الأهلي قبل السفر إلى النيجر -
الزمالك يغلق ملف رحيل مصطفى فتحى -
توقف التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الحبوب" تبدأ صرف مستحقات الدفعة الرابعة عشرة لمزارعي القمح المحلي

Print
"الحبوب" تبدأ صرف مستحقات الدفعة الرابعة عشرة لمزارعي القمح المحلي "الحبوب" تبدأ صرف مستحقات الدفعة الرابعة عشرة لمزارعي القمح المحلي
للذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهذا الموسم وإغلاق الحسابات عبر "محصولي"

بدأت المؤسسة العامة للحبوب بصرف مستحقات الدفعة الرابعة عشرة من مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة، مبلغ (20.603.890) ريالًا، لصافي كمية مستلمة (15.071)؛ وذلك لعدد (46) مزارعًا؛ وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (700.788.870) ريالًا لعدد (1930) مزارعًا وبكمية (529.312) طنًّا.

يُذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 22 شعبان 1442هـ.. وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (572.059) طنًّا لعدد (2071) مزارعًا.

ولقرب إقفال موسم الاستلام لهذا العام، تدعو المؤسسة المزارعين لسرعة إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم؛ ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة، وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حصيلة قتلى الاشتباكات الدامية في بيروت ترتفع إلى 4

حصيلة قتلى الاشتباكات الدامية في بيروت ترتفع إلى 4

السبت.. فلكية جدة: الزهرة يقترن بقلب العقرب في ظاهرة مشاهدة بسماء السعودية

السبت.. فلكية جدة: الزهرة يقترن بقلب العقرب في ظاهرة مشاهدة بسماء السعودية

مسؤولة التثقيف الصحي برعاية الرياض: الفحص المبكر لسرطان الثدي يجعل الرحلة العلاجية أسهل

مسؤولة التثقيف الصحي برعاية الرياض: الفحص المبكر لسرطان الثدي يجعل الرحلة العلاجية أسهل

شركة العرض المتقن "2P" تكشف عن منتجات جديدة خلال مشاركتها في جيتكس 2021

شركة العرض المتقن "2P" تكشف عن منتجات جديدة خلال مشاركتها في جيتكس 2021