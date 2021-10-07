"الحبوب" تبدأ صرف مستحقات الدفعة الرابعة عشرة لمزارعي القمح المحلي

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للذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهذا الموسم وإغلاق الحسابات عبر "محصولي"

بدأت المؤسسة العامة للحبوب بصرف مستحقات الدفعة الرابعة عشرة من مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة، مبلغ (20.603.890) ريالًا، لصافي كمية مستلمة (15.071)؛ وذلك لعدد (46) مزارعًا؛ وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (700.788.870) ريالًا لعدد (1930) مزارعًا وبكمية (529.312) طنًّا.

يُذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 22 شعبان 1442هـ.. وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (572.059) طنًّا لعدد (2071) مزارعًا.

ولقرب إقفال موسم الاستلام لهذا العام، تدعو المؤسسة المزارعين لسرعة إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم؛ ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة، وبعد استكمال إجراءات التدقيق.