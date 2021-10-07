استهدفت 20 سعودية.. "همة" تبدأ التدريب العملي لبرنامج بارعة للتواصل الرقمي

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للمساهمة في تعزيز التواجد الرقمي لمنظمات القطاع غير الربحي بالمملكة

أطلقت جمعية التنمية البشرية (همة) برنامج "بارعة للتواصل الرقمي"، برعاية بنك الجزيرة؛ للمساهمة في تعزيز التواجد الرقمي لمنظمات القطاع غير الربحي في المملكة من خلال بناء كوادر نسائية احترافية في مجال التسويق والتواصل الرقمي.

وانطلق التدريب العملي مطلع الأسبوع الماضي بالتنسيق مع الجمعيات المشاركة في البرنامج لتنفيذ التدريب على رأس العمل بتطبيق عملي للمشاريع لمدة شهر، كما تم إدراج الفرص التطوعية المهنية بعدد المتدربات والزيارات الميدانية والإشراف عليها، وبدأت بالتزامن مع أعمال المتابعة والدعم الاستشاري والمساندة للمتدربات؛ حيث نفّذت عائشة القروني المدربة المركزية للمشروع ومشرفة التدريب العملي، الجلسة الجماعية الأولى مع المتدربات بداية الأسبوع الجاري لمتابعة بداية التدريب وتقديم الاستشارات الفنية.

ويهدف برنامج "بارعة التواصل الرقمي" لتدريب ٢٠ امرأة من عمر ١٨- ٣٨ سنة، علـى مهارات التسويق والتواصل الرقمي وإدارة المحتوى وخدمة العملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة حتى الاحتراف بواقع ٤٨ ساعة تدريبية معتمدة من المؤسسة العامة، يعقبه تدريب عملي لمدة شهر في المؤسسات والجمعيات الأهلية المشاركة في البرنامج، وينتهي البرنامج بتوظيف ما لا يقل عن ٨٠٪ من الخريجات بوظائف حضورية وعن بُعد في المسار الذي تدربن عليه لدى الجهات المشاركة، لرفع جودة عمليات التواصل الرقمي وزيادة حوكمة خدمة العملاء، بالإضافة لتسويق المبادرات والمشاريع الخيرية وتحسين الصورة الذهنية، وتعزيز التواجد الرقمي للمنظمات غير الربحية في المملكة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية ٢٠٣٠ بما يسهم في زيادة تمكين المرأة ورفع معدلات توظيفها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور فهد اللحيدان، أن البرنامج ينفذ بكوادر نسائية عالية التأهيل، ويقدم مواد وإثراءات من مؤلفات وإعداد نخبة من الممارسات والممارسين في التسويق والإعلام الرقمي والتواصل المؤسسي وخدمة العملاء في منصات التواصل الاجتماعي أمثال عائشة القروني ومريم باعثمان ود.بسام السيد وعبدالعزيز بن هلابي وغيرهم من المبدعين.

جدير بالذكر أن المشروع انطلق في ٤ محرم ١٤٤٣هـ، باستقطاب الجهات المشاركة من مؤسسات القطاع غير الربحي ومن ثم الإعلان عن البرنامج لاستقبال وفرز المتقدمات واعتمادهم، ومن ثم بدأ التدريب وورش العمل ومشاريع التخرج واستمر حتى ١٦ صفر، واشتمل على (أساسيات التسويق والتواصل الرقمي، والعلاقات العامة، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، وصناعة المحتوى الإعلامي، والترويج والإعلان والحملات التسويقية، والتحليل الرقمي وإدارة البيانات، وتخطيط التسويق، والتواصل الرقمي، وإدارة الإعلانات عبر وسائل التواصل الرقمي، ورصد البيانات وتحليلها وأتمتة التقارير)، ويستمر حتى نهاية شهر ربيع الأول من العام الحالي؛ حيث سيختتم بحفل ختامي لتكريم الجهات المشاركة برعاية من وزارة الموارد البشرية وراعي البرنامج الحصري بنك الجزيرة.