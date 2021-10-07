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تعرف على أماكن الفرق المتنفلة للحصول على لقاح كورونا في القليوبية اليوم الخميس

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تعرف على أماكن الفرق المتنفلة للحصول على لقاح كورونا في القليوبية اليوم الخميس تعرف على أماكن الفرق المتنفلة للحصول على لقاح كورونا في القليوبية اليوم الخميس

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قالت مديرية الصحة في القليوبية إن 34 فريقا طبيا متنقلا بالإدارات الصحية بكافة أنحاء المحافظة اليوم الخميس مهمتهم إعطاء لقاح كورونا، وإجراء عمليات التسجيل للمواطنين على الموقع الخاص بوزارة الصحة، وتلقى اللقاح في نفس اليوم تسهيلا على المواطنين وحماية لهم من تفشي المستجد

وأكد الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في بيان صحفى، على استمرار أعمال الفرق المتنقلة بمناطق مختلفة للتيسير على المواطنين وسرعة تلقى اللقاح.

كما تابع وكيل وزارة الصحة فعاليات الأسبوع الثالث لحملة «معا نطمئن..سجل الآن للتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، لمواجهة جائحة فيروس كورونا وتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي لقاح كورونا في نفس اليوم.

والتأكد من سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة، تيسيراً على المواطنين، بمكان تواجد الباص الخاص بتسجيل المواطنين، والتأكد من انتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وأكد وكيل الوزارة أهمية التطعيم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتشجيع جميع المواطنين على التسجيل الالكترونى على موقع وزارة الصحة، والتطعيم بلقاح كورونا، لزيادة المناعة المجتمعية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة انه يوجد 11 أتوبيسا بمختلف أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى الباص الرئيسي الموجود بمدينة بنها والذي قام اليوم بتسجيل المواطنين من أمام الموقف العمومي ببنها، وبالميادين والشوارع الرئيسية بالمدينة ومحطة قطار بنها، بالإضافة إلى فرق التواصل المجتمعي بالمديرية التي تقوم بحملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، والتأكيد على أهمية تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، والرد على جميع استفسارات المواطنين وتساؤلاتهم حول اللقاحات والمشاركة في عملية تسجيل المواطنين على الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg لتسجيل بيانات المواطنين لتلقي اللقاح.

اماكن الفرق الطبية فى القليوبية
اماكن الفرق الطبية فى القليوبية

المصرى اليوم

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