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نائب: حديث الرئيس عن سيناء يكشف إدراكه لضرورة تنميتها لتطهيرها من الإرهاب

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نائب: حديث الرئيس عن سيناء يكشف إدراكه لضرورة تنميتها لتطهيرها من الإرهاب نائب: حديث الرئيس عن سيناء يكشف إدراكه لضرورة تنميتها لتطهيرها من الإرهاب

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أكد النائب سامي نصرالله، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح ، خلال الندوة التثقيفية الرابعة والثلاثين، وذلك بمناسبة احتفال القوات المسلحة بالذكرى 48 لنصر أكتوبر المجيد حملت العديد من الرسائل الهامة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس أكد خلال حديثه عن تنمية سيناء وإنه لن يترك شبرا واحدا بدون تنمية، يكشف مدي الإهتمام الكبير من قبل القيادة السياسية بأهمية تنمية أرض سيناء بعد سنوات من التهميش.

وأشار النائب سامي نصر الله، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أدرك ضرورة تنمية سيناء وكانت معركة التنمية تسير جنبا إلى جنب مع معركة تطهير أرض الفيروز من الإرهاب، كما أنه حرص على انشاء العديد من المشروعات القومية بمحافظة جنوب سيناء ومنها مشروعات الطرق والكباري والإسكان والجامعات.

المصرى اليوم

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