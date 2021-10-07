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ضبط محل ادوات غذائية فاسدة فى حلوان

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ضبط محل ادوات غذائية فاسدة فى حلوان ضبط محل ادوات غذائية فاسدة فى حلوان

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تمكنت مباحث إدارة من ضبط مسئول عن مخزن مواد غذائية تابع لأحد محال المأكولات ، كائن بدائرة قسم شرطة حلوان لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازة كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها وأخرى منتهية الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.. وعثر بداخل المخزن على كمية من المواد الغذائية المتنوعة مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها وبعضها منتهى الصلاحية.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

المصرى اليوم

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