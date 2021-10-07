ضبط بضائع مهربة جمركيا قيمتها 7 مليون جنيه

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تمكنت جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم التهرب من الرسوم الجمركية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تهريب البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية لحماية الإقتصاد القومى للبلاد.. فقد أكدت معلومات الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى بقطاع أمن المنافذ من ضبط مالك شركة بمنطقة العياط بالجيزة لقيامه بإستيراد رسالة من إحدى الدول داخل عدد (2) حاوية مشمولهما (أدوات منزلية)، وقيام الشركة بإخفاء بضائع محظور دخولها البلاد بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لكشف وجرد مشمول الرسالة ، أسفرت أعمالها عن ضبط كميات من مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية والمنشطات مختلفة الأنواع والأشكال تزن حوالى 50 طن ،قدرت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة عليها بمبلغ وقدره70 مليون جنيه