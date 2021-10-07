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شركة طيران كويتية: الإنذار بوجود قنبلة على متن طائرة هبطت بتركيا «كاذب»

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شركة طيران كويتية: الإنذار بوجود قنبلة على متن طائرة هبطت بتركيا «كاذب» شركة طيران كويتية: الإنذار بوجود قنبلة على متن طائرة هبطت بتركيا «كاذب»

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أعلن طيران الجزيرة الكويتي، أن الإنذار بوجود قنبلة على متن طائرة هبطت بمطار طرابزون التركي إنذار كاذب.

وكان إعلام تركي ذكر اليوم الخميس، بأن طائرة تابعة لشركة طيران الجزيرة الكويتية هبطت اضطراريا في مطار طرابزون شمال شرقي تركيا بعد تهديد بوجود قنبلة، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل، حول هوية الطائرة حاملة القنبلة المذكورة.

ونفي مسؤول بطيران الجزيرة الكويتي في تصريحات إعلامية لشبكتي «العربية» و«الحدث»، وجود قنبلة على متن طائرة هبطت بمطار طرابزون التركي، واصفًا الإنذار بالكاذب.

من جهة أخرى ذكرت مواقع تركية أنه تم إيقاف الرحلات بشكل مؤقت وإغلاق مطار طرابزون للتحقيق بإنذار وجود قنبلة على متن إحدى الطائرات.

كما ذكرت أنه تم إخلاء الطائرة الكويتية وبدء الفحص والبحث بالتزامن مع وصول فرق مكافحة المتفجرات.

المصرى اليوم

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