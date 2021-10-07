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أنهى رجال الأمن استعداداتهم لتأمين مباراة منتخبي مصر وليبيا على استاد برج العرب، والمقرر لها التاسعة مساء الجمعة في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وتؤمن المجموعة الإفريقية لاعبي الفريقين وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة، مع تأمين الأبواب وممرات اللاعبين وغرف المؤتمرات الصحفية.

وحرصت الأطقم الأمنية بالمجموعة الإفريقية على إنشاء غرفة عمليات لمتابعة سير المباراة، والتواصل مع رجال الأمن، والعمل على خلق أجواء آمنة للاعبين.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين لمباراتي ليبيا وتضم القائمة 24 لاعبا هم: حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد أبوجبل ومحمد بسام ومحمد صبحي، وفي الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي، أحمد حجازي وباهر المحمدي، محمود حمدي «الونش» وياسر إبراهيم، أحمد أبوالفتح وأيمن أشرف، وفي الوسط: محمد النني وعمرو السولية، طارق حامد وحمدي فتحي، وفي الوسط المهاجم: أحمد سيد «زيزو» ومحمد صلاح، عبدالله السعيد وإبراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش، بينما الهجوم: أحمد حسن «كوكا» ومصطفى محمد.