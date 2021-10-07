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"الأمن البيئي" تضبط مخالفيْن يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة

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"الأمن البيئي" تضبط مخالفيْن يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة "الأمن البيئي" تضبط مخالفيْن يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة
جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية، مخالفيْن لنظام البيئة؛ لقيامهما بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص بمنطقة تبوك.

وأوضحت أنه جرى ضبط مواطن ومقيم من الجنسية البنجلاديشية، وآليتين تُستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة.

وحثت القوات الخاصة للأمن والحماية، الجميعَ، على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة، على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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