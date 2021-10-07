بيطري الشرقية: تحصين 53 ألف رأس أغنام ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة

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قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة ،والتي بدأت أعمالها منتصف شهر سبتمبر الماضي قامت من خلال 180 لجنة، بتحصين 53 ألف و222 رأس من الاغنام، وترقيم وتسجيل 3077 رأس ماشية، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية لجميع مراكز ومدن المحافظة، للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وتم عقد 191 ندوة ولقاء بالمواطنين 43 ندوة و148 لقاء إرشادي، بالإضافة إلى تسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن لجان التحصين باشرت عملها في المقارالمعدة لها، أو بالإنتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات ،مشيداً بإقبال المواطنين ومشاركتهم في الحملة، نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكزالمحافظة، للوقاية من مرض طاعون المجترات الصغيرة للحفاظ على الثروة الحيوانية.