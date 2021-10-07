حملات نظافة حول المدارس في قرى ومدن القليوبية استعدادًا لبدء العام الدراسي (صور)

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واصل رؤساء الوحدات المحلية في القرى والمدن في محافظة القليوبية، حملات النظافة حول المدارس استعدادًا لبدء العام الدراسي، بعد غد السبت، حيث قامت حملات نظافة موسعة حول المدارس لرفع الباعة الجائلين ورفع أكوام القمامة حول الأسوار.

ففي شبين القناطر، تابع المحاسب خالد العرفي، رئيس المركز والمدينة، المرور على المدارس بنطاق قرى الوحدات المحلية للتأكد من استعداد وجاهزية المدارس، وتم رفع المخلفات بمحيط المدارس، ومراجعة أعمال الإنارة والتأكيد على مديري المدارس باتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وتفقد أحمد الوزيري، رئيس مدينة طوخ، عددًا من مدارس المدينة والقرى، وشدد على رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة أعمال النظافة على مدار اليوم وتركيب كشافات إنارة في الأعمدة الموصلة إلى المدارس والتنسيق مع مديري المدارس لرفع أي أكوام قمامة فورًا، وتابعت المهندسة أمل فوزي، رئيس مدينة قها، أعمال التطهير التي تتم داخل مدارس إدارة قها للتعقيم ضد فيروس كورونا حرصًا على الطلاب من الإصابة بأي أمراض، مؤكدة على منع التزاحم بين الطلاب وتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أكدت عليها وزارة التربية والتعليم في تطبيق التباعد بين الطلاب.

وقام عبدالفتاح العزب، رئيس الوحدة المحلية في قرية ترسا، بالقيام بحملة نظافة موسعه شملت قرى الوحدة في قرقشندة والحسانية وكفر الجمال لمتابعة أعمال نظافة القرى حول المدارس، ونبه على عمال النظافة بالتواجد أمام المدارس لرفع أي مخلفات أولا بأول.

وكلف الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة بالمرور على المدارس للتأكيد على مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد، والعمل على استكمال كل الأعمال والإجراءات اللازمة، وشملت جولة المرور المدرسة الثانوية الفنية للبنات بكفر شكر، ومدرسة أحمد الصباحي للتعليم الابتدائي، ومدرسة الشهيد هاني كامل الابتدائية بنين بكفر الولجا.

وتبين من متابعة الأجهزة التنفيذية وجود بعض الملاحظات وجاري تلافيها بالتنسيق مع الإدارة التعليمية لراحة وانتظام العملية التعليمية.

متابعة اعمال النظافة فى مدارس القليوبية

متابعة اعمال النظافة فى مدارس القليوبية

متابعة اعمال النظافة فى مدارس القليوبية