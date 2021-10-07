اليوم .. «المحافظين» يكرم أبطال حرب اكتوبر

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تنظم لجنة الاتصال الجماهيري في حزب المحافظين، برئاسة سمير أبوإسماعيل، اليوم، حفلا بمناسبة انتصارات حرب 6 أكتوبر المجيدة، في النادي السياسي للحزب في منطقة جاردن سيتي بوسط القاهرة.

يبدأ فعاليات الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً، ويقدمه د. محمود صلاح رئيس لجنة الإعلام والثقافة بحزب المحافظين، بمشاركة عدد كبير من قيادات حزب المحافظين والشخصيات السياسية والعامة.

ويفتتح الحفل بالسلام الجمهوري، ثم قراءة القرآن الكريم، يليها كلمة رئيس لجنة الاتصال الجماهيري، وكلمة رئيس الحزب، والأمين العام، ثم فقرة شعرية.

ويكرم الحفل أبطال حرب أكتوبر، وبعدها تبدأ فقرات الحفل الذي يحيية فرقة السلام للموسيقى العربية للمكفوفين، في الثامنة مساء.

كما يكرم كلا من: مصطفى كمال الدين حسين عضو المجلس الرئاسي بحزب المحافظين، واللواء مجدي نور الهدى ضابط عامل ضمن مجموعة الضباط لأمداد ودعم الخطوط الأمامية، وجندي مقاتل حسين عبدالفتاح زيدان مقاتل دفاع جوي، وملازم سعيد عبدالتواب عبدالجليل أحد أبطال حرب أكتوبر المجيد وكان مساعدا في قاعدة كسفريد الجوية بفايد، وجندي عيسى اسماعيل، جندي مقاتل قاعدة صواريخ دفاع جوي.