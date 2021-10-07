أخبار عاجلة

توقف التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت -
ضبط 900 مخالفة ضريبية في أسبوع واحد -
زحف الرمال يغزو طرق المحلية -
حصيلة قتلى الاشتباكات الدامية في بيروت ترتفع إلى 4 -
السبت.. فلكية جدة: الزهرة يقترن بقلب العقرب في ظاهرة مشاهدة بسماء السعودية -
مسؤولة التثقيف الصحي برعاية الرياض: الفحص المبكر لسرطان الثدي يجعل الرحلة العلاجية أسهل -
شركة العرض المتقن "2P" تكشف عن منتجات جديدة خلال مشاركتها في جيتكس 2021 -
ما هي "شيغيلا" التي أثارت المخاوف في الأردن؟ ولماذا تحركت السلطات فوراً؟ -
في أسبوع واحد.. "الزكاة والضريبة والجمارك" تضبط أكثر من 900 مخالفة ضريبية -
محمد صلاح يكتسح كرستيانو رونالدو ويفوز بجائزة افضل لاعب في الدوري الانجليزي لسبتمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

اليوم .. «المحافظين» يكرم أبطال حرب اكتوبر

Print
اليوم .. «المحافظين» يكرم أبطال حرب اكتوبر اليوم .. «المحافظين» يكرم أبطال حرب اكتوبر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم لجنة الاتصال الجماهيري في حزب المحافظين، برئاسة سمير أبوإسماعيل، اليوم، حفلا بمناسبة انتصارات حرب 6 أكتوبر المجيدة، في النادي السياسي للحزب في منطقة جاردن سيتي بوسط القاهرة.

يبدأ فعاليات الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً، ويقدمه د. محمود صلاح رئيس لجنة الإعلام والثقافة بحزب المحافظين، بمشاركة عدد كبير من قيادات حزب المحافظين والشخصيات السياسية والعامة.

ويفتتح الحفل بالسلام الجمهوري، ثم قراءة القرآن الكريم، يليها كلمة رئيس لجنة الاتصال الجماهيري، وكلمة رئيس الحزب، والأمين العام، ثم فقرة شعرية.

ويكرم الحفل أبطال حرب أكتوبر، وبعدها تبدأ فقرات الحفل الذي يحيية فرقة السلام للموسيقى العربية للمكفوفين، في الثامنة مساء.

كما يكرم كلا من: مصطفى كمال الدين حسين عضو المجلس الرئاسي بحزب المحافظين، واللواء مجدي نور الهدى ضابط عامل ضمن مجموعة الضباط لأمداد ودعم الخطوط الأمامية، وجندي مقاتل حسين عبدالفتاح زيدان مقاتل دفاع جوي، وملازم سعيد عبدالتواب عبدالجليل أحد أبطال حرب أكتوبر المجيد وكان مساعدا في قاعدة كسفريد الجوية بفايد، وجندي عيسى اسماعيل، جندي مقاتل قاعدة صواريخ دفاع جوي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الغضبان» يتابع سير العمل بمصانع جنوبي بورسعيد

«الغضبان» يتابع سير العمل بمصانع جنوبي بورسعيد

3 كيلو بانجو بحوزة عاطل باسوان

3 كيلو بانجو بحوزة عاطل باسوان

ضبط مخزن للمأكولات بدون ترخيص بالقاهرة

ضبط مخزن للمأكولات بدون ترخيص بالقاهرة

التموين تضبط الف طن لحوم فاسدة

التموين تضبط الف طن لحوم فاسدة