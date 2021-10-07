حماية المستهلك: ضبط 9 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية في حملات رقابية بالشرقية

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كثف جهاز حماية المستهلك بالشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية من الحملات التفتيشية والرقابية، لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق، وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الأدمي، بناءاً على تعليمات المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الإستهلاكية، والتصدي لكافة صور الغش والإستغلال، من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 .

وخلال شهر سبتمبر الماضي قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية، بشن عدة حملات بنطاق مدينة الزقازيق وعدد من مدن المحافظة ،بالإشتراك مع مديرية التموين، ومباحث التموين، ومديرية الصحة، وإدارة التفتيش الصيدلي، والرقابة الإدارية .

أسفرت جهود الحملات عن تحرير محضر ضد صاحب محل وذلك لحيازة سلع غذائية منتهي الصلاحية، وتحرير محضر ضد صاحب سوبر ماركت، وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على ١٢٠ كيلو جرام ملح، وكذلك تحرير محضر ضد صاحب محل جملة مواد غذائية، وذلك لحيازة ٤٠٥ عبوة عصير مجهولة المصدر، وتحرير محضر ضد صاحب محل عصير وذلك لحيازة إسطوانة بوتاجاز منزلية، فضلا عن تحرير محضر ضد هايبر ماركت لعدم وجود رخصة لمزاولة النشاط وعدم إستيفاء الإشتراطات الصحية، وتم إعدام كمية 40 كجم من هياكل الدجاج وعدد 6 زجاجات معبأة مياة مثلجه سبق إستخدامها.

كما تم تحرير محضر ضد محل كشري، وذلك لعدم وجود رخصة لمزاولة النشاط وعدم إستيفاء الإشتراطات الصحية، وتم إعدام 30 كجم لحم مفروم، وعدد 15 علبة أرز باللبن، و40 كجم تجهيزات حواوشي لتغير خواصها، وتحرير محضر ضد صاحب سوبر ماركت وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على طن سكر، كما تم تحرير محضر ضد صاحب سوبر ماركت، وذلك لحيازة سلع منتهية الصلاحية وعدم وجود شهادات الصحية وتم إعدام 2 كجم جبن رومى وتم سحب عينات لتحليلها، فضلا عن تحرير محضر ضد صاحب محل مخللات بالمدينة، لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم ضبط ٤ طن مخللات غير صالحه للإستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر ضد سوبر ماركت بشارع مصطفى كامل بندر أبوكبير، وتم التحفظ على 300 علبة سجاير مجهولة المصدر، وكذلك تحرير محضر ضد صاحب محل منظفات بشارع سوق السمك بندر أبوكبير، وتم التحفظ على 60 عبوه مجهولة المصدر، وتحرير محضر ضد صاحب محل لحيازة سلع مجهول المصدر وتم ضبط ٤ طن و٦٨٧ كيلو ملح، بالإضافة إلى تحرير 13 محضر لمحال تجارية لبيع سجائر بأزيد من السعر المقرر، وكذلك تحرير ٢٣ محضر مخالفة لعدم إستيفاء الإشتراطات والحصول على الشهادات الصحية.