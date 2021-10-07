أخبار عاجلة

توقف التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت -
ضبط 900 مخالفة ضريبية في أسبوع واحد -
زحف الرمال يغزو طرق المحلية -
حصيلة قتلى الاشتباكات الدامية في بيروت ترتفع إلى 4 -
السبت.. فلكية جدة: الزهرة يقترن بقلب العقرب في ظاهرة مشاهدة بسماء السعودية -
مسؤولة التثقيف الصحي برعاية الرياض: الفحص المبكر لسرطان الثدي يجعل الرحلة العلاجية أسهل -
شركة العرض المتقن "2P" تكشف عن منتجات جديدة خلال مشاركتها في جيتكس 2021 -
ما هي "شيغيلا" التي أثارت المخاوف في الأردن؟ ولماذا تحركت السلطات فوراً؟ -
في أسبوع واحد.. "الزكاة والضريبة والجمارك" تضبط أكثر من 900 مخالفة ضريبية -
محمد صلاح يكتسح كرستيانو رونالدو ويفوز بجائزة افضل لاعب في الدوري الانجليزي لسبتمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جلسات حوارية لمناقشة مخاطر الزيادة السكانية ونشر الشائعات بـ«قومي المرأة» بالمنيا (صور)

Print
جلسات حوارية لمناقشة مخاطر الزيادة السكانية ونشر الشائعات بـ«قومي المرأة» بالمنيا (صور) جلسات حوارية لمناقشة مخاطر الزيادة السكانية ونشر الشائعات بـ«قومي المرأة» بالمنيا (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المجلس القومي للمرأة بالمنيا، جلسة حوارية حول مخاطر الزيادة السكانية لما تمثله من خطر داهم على كافة جوانب التنمية للدولة، والعمل على القضاء على الآثار السلبية التي تمثلها الزيادة السكانية، من خلال نشر الوعي الثقافي والمجتمعي للحد من مخاطر الزيادة السكانية، بالإضافة لكيفية التعامل مع التربية الإيجابية، كما ناقش كيفية التصدي للشائعات في تدريب تحت عنوان «اتصدوا معانا»، وذلك بالتنسيق مع الشباب والرياضة ومسئول تكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بالاهتمام برفع وعي الأسرة المصرية في مختلف المجالات والعمل على التصدي للشائعات، وكذلك الاهتمام بنشر الوعي بمخاطر الزيادة السكانية والتصدي للأثار السلبية التي تعوق كافة جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

من جانبها، افتتحت الدكتورة منال أبوسمره مقررة المجلس القومي للمرأة بالمنيا، الجلسة الحوارية التي تهدف إلى نشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع وخاصة قري الريف والأكثر احتياجا، ولمناقشة الفئات العمرية المستهدفة من حملات التوعية وتحديد أولويات العمل للحد من الزيادة السكانية، كما تم مناقشة كيفية العمل على تقديم المشورة والتربية الإيجابية، ودور الأم وتأثيرها على الأسرة، مشيرة إلى انه تم تحديد مركز ابوقرقاص جنوب المحافظة على ان يتم تنفيذ تدريب على مخاطر الشائعات تحت عنوان «اتصدوا معانا» بقري المركز، والتوعية بالآثار السلبية التي تسببها الشائعات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الغضبان» يتابع سير العمل بمصانع جنوبي بورسعيد

«الغضبان» يتابع سير العمل بمصانع جنوبي بورسعيد

3 كيلو بانجو بحوزة عاطل باسوان

3 كيلو بانجو بحوزة عاطل باسوان

ضبط مخزن للمأكولات بدون ترخيص بالقاهرة

ضبط مخزن للمأكولات بدون ترخيص بالقاهرة

التموين تضبط الف طن لحوم فاسدة

التموين تضبط الف طن لحوم فاسدة