حزب الغد يحتفل بالذكرى 48 لإنتصار أكتوبر باستضافة أبطال الحرب

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نظم حزب الغد احتفالا بمقره المركزى بوسط القاهرة بمناسبة مرور الذكرى( 48) لانتصارات اكتوبر العظيم، بمشاركة رئيس حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى ،و نواب ومساعدى رئيس الحزب واعضاء الهيئة العليا للحزب،وألقى رئيس الغد كلمة بمناسبه الذكرى الخالدة حيث وجه رئيس الحزب في بداية كلمته تحيه خاصة إلى القائد الاعلى للقوات المسلحة المصريه الرئيس عبدالفتاح السيسى والى القائد العام الفريق أول محمد أحمد زكى وزير الدفاع، وكل قيادات المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصريه وضباط وضباط صف وجنود ودعى الحضور إلى الوقوف دقيقة حدادا على ارواح شهداء الجيش، كما أرسل رئيس الغد خالص التحيه والتقدير لكل اسر الشهداء،

و حضر الاحتفال العديد من القيادات العسكريه من قيادات الحزب وضيوفه، ممن شاركوا بالحرب وغيرهم، وألقى اللواء حسن عزب رئيس لجنة الدفاع والامن القومى بحزب الغد كلمة بهذه المناسبه اشاد فيها بالسريه والتخصيط والتنفيذ لحرب اكتوبر الخالدة كما ألقى اللواء محمود منصور كلمة عن ذكرياته التي عاشها خلال ايام الحرب وتحدث اللواء شبل عبدالجواد فأكد على ضرورة الاهتمام بالنسيج الوطنى المصرى وأهمية الحفاظ عليه وعلى الوحدة الوطنيه وكما حكى اللواء سامى الخولى زكرياته خلال الحرب وبطولات بعض الابطال الذين عاصرهم، كما ألقى بعض قيادات الشرطة كلمات التحية والتقدير والعرفان للقائد الاعلى الرئيس البطل عبدالفتاح السيسى وللذكرى الخالده حيث تحدث اللواء على شاكر واللواء صبرى الجنزورى واللواء صفوت كامل، وقدموا عظيم التحية لكل رجال القوات المسلحة

وتحدث الدكتور عماد سعيد رئيس لجنة الثقافة بحزب الغد ووكيل اول وزارة الثقافه مشيرا إلى اهميه الفن في التركيز على الحدث الكبير وغرس قيم الوطنيه من خلال الفن والثقافه في نفوس الاجيال الجديدة كما تحدث الدكتور علاء العسكرى استاذ الاقتصاد بجامعه الازهر ورئيس اللجنه الاقتصاديه بالحزب مشيرا إلى ان لحظة 73 هي لحظه تمت ادارتها ادارة اقتصاديه مبهرة اخرجت كل طاقات المصريين ووظفتها ببراعة فكان النصر حليفنا كما تحدث الدكتور محمود يحيى نائب رئيس الحزب للدراسات حيث قدم التحية لكل قيادات اكتوبر والرئيس محمد حسنى مبارك، كما اشاد بكل بطولات كل قيادات الجيش

كما افتتح المهندس موسى رئيس الحزب قناة cmn على اليوتيوب والتى تستهدف دعم الدولة المصريه ودعم السيد الرئيس ودعم القضايا الوطنيه في هذه الظروف الصعبه التي تتطلب تكاتفا واصطفافا وطنيا بصيرا يدرك حجم التحديات والمخاطر، ويدرك حجم ماتم انجازه من انجازات ضخمة في ظروف حاكت المستحيل،