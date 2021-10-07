ضبط تجار العملة وتوظيف الاموال ب3 محافظات ..والمتهمون جمعوا 8 ملايين جنيه

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة رصد 3 موظفين بإحدى الجهات الحكومية ، بمحافظة سوهاج ، قاموا بتكوين تشكيلاً عصابياً وإستغلالهم مواقعهم الوظيفية وطبيعة عملهم وقاموا بإصطناع تقارير لجان طبية منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية تفيد "على خلاف الحقيقة" أن عدد من المواطنين مصابين بعجز كلى ، لتمكينهم من الحصول على معاش شهرى من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بموجب تلك التقارير المزورة ومن بين هؤلاء المواطنين زوجتى إثنين من المتحرى عنهما .

وتبين قيام المتهمين بإصطناع تقارير اللجان الطبية وتسجيل تلك الحالات بقاعدة بيانات أصحاب المعاشات مقابل حصولهم على نسبة من المعاش الأمر الذى مكنهم من تسهيل الإستيلاء على المال العام بمبالغ مالية قاربت النصف مليون جنيه خلال الفترة من عام 2019 حتى 2021 بالمخالفة للقانون مما أضر بأموال الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بقيمة المبالغ المالية المستولى عليها .

أمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرر أحد المتهمين قيامه بإصطناع تقارير اللجان الطبية من خلال قيامه بتحميل صور تقارير صحيحة على هاتفه المحمول ، وعقب ذلك يقوم بالتلاعب في بياناتها بإستخدام برنامج الحذف والتعديل والإضافة " الفوتوشوب" ، وعقب ذلك يقوم بطباعتها وتسليمها للمتهمان الآخران لتسجيلها بقاعدة بيانات أصحاب المعاشات.

كما نجح رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالإشتراك مع الجهات المختصة من ضبط سيدة تقيم بمركز شرطة المنشأة بسوهاج وزوجها "بإحدى الدول" لقيامهما بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأولى عن طريق حوالات بنكية على حسابها بإحدى البنوك أو مع العائدين من الخارج حيث تقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك تقوم الأولى بتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون تم ضبط المتهمه الأولى ، وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الثانى "المتواجد حالياً خارج البلاد" وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى 2مليون و500 جنيه مصرى.

وفى الاسكندرية القى ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة القبض على مدير وشريك بإحدى شركات الأجهزة الإلكترونية ومستلزماتها فى سيدى جابر لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال التعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، متخذاً من مقر الشركة الخاص به مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم ، حيث يقوم بإجراء عمليات بيع وهمية لبعض الأجانب المقيمين داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع بالعملة الأجنبية بإستخدام بطاقات "الدفع الإلكترونى" الخاصة بهم والصادرة من بنوك "بالخارج" ، وعقب ذلك يقوم بتسييل تلك المبالغ وإستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة مالية ، بالإضافة إلى الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وانه جمع مليون و500 الف جنيه من تلك التجارة .

كما كشف رجال الادارة العامة لمباحث الاموال العامة فى طنطا ما تبلغ للإدارة من 5 أشخاص بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام صيدلى حر بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية مقابل أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية تقدر بحوالى 3 مليون و300 الف جنيه من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها، وبمواجهته إعترفا بإرتكابه الواقعة