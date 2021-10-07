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متحف الأقصر يحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية
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السبت 16 أكتوبر 2021 01:30 مساءً
كيلو الجزر يصل إلى 13 جنيه.. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم
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السبت 16 أكتوبر 2021 01:30 مساءً
محاضرة فنية أخيرة من كارتيرون للاعبي الزمالك قبل مواجهة توسكر
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السبت 16 أكتوبر 2021 01:30 مساءً
بث مباشر ليفربول ضد واتفورد في الدوري الإنجليزي.. متابعة لحظة بلحظة
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السبت 16 أكتوبر 2021 01:30 مساءً
مران المستبعدين.. تدريبات تأهيلية في الجيمانزيوم ورزاق يواصل التأهيل
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السبت 16 أكتوبر 2021 01:30 مساءً
إبراهيم عادل ورمضان صبحي في الهجوم.. إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز أمام «عزام»
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السبت 16 أكتوبر 2021 01:30 مساءً
الجزيري وبن شرقي في الهجوم.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة توسكر الكيني
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السبت 16 أكتوبر 2021 01:30 مساءً
"أمير تبوك" يثمن الأمر الملكي بإنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملـج والوجـه وضباء
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السبت 16 أكتوبر 2021 01:22 مساءً
بدءاً من غدٍ.. إغلاق تقاطع "أبوبكر الصديق" مع "الدائري الجنوبي" بعنيزة
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السبت 16 أكتوبر 2021 01:22 مساءً
أمانة الشرقية تطرح 37 فرصة استثمارية في مدن ومحافظات المنطقة
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السبت 16 أكتوبر 2021 01:22 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
توتر بين إيران و أذربيجان
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 07 أكتوبر 2021 12:18 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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