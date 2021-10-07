ضبط صيدلى جمع 3 مليون جنيه من المواطنين بحجة توظيفها فى طنطا

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كشف رجال الادارة العامة لمباحث الاموال العامة فى طنطا ما تبلغ للإدارة من 5 أشخاص بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام صيدلى حر بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية مقابل أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية تقدر بحوالى 3 مليون و300 الف جنيه من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها، وبمواجهته إعترفا بإرتكابه الواقعة