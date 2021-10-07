أخبار عاجلة

توقف التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت -
ضبط 900 مخالفة ضريبية في أسبوع واحد -
زحف الرمال يغزو طرق المحلية -
حصيلة قتلى الاشتباكات الدامية في بيروت ترتفع إلى 4 -
السبت.. فلكية جدة: الزهرة يقترن بقلب العقرب في ظاهرة مشاهدة بسماء السعودية -
مسؤولة التثقيف الصحي برعاية الرياض: الفحص المبكر لسرطان الثدي يجعل الرحلة العلاجية أسهل -
شركة العرض المتقن "2P" تكشف عن منتجات جديدة خلال مشاركتها في جيتكس 2021 -
ما هي "شيغيلا" التي أثارت المخاوف في الأردن؟ ولماذا تحركت السلطات فوراً؟ -
في أسبوع واحد.. "الزكاة والضريبة والجمارك" تضبط أكثر من 900 مخالفة ضريبية -
محمد صلاح يكتسح كرستيانو رونالدو ويفوز بجائزة افضل لاعب في الدوري الانجليزي لسبتمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط صيدلى جمع 3 مليون جنيه من المواطنين بحجة توظيفها فى طنطا

Print
ضبط صيدلى جمع 3 مليون جنيه من المواطنين بحجة توظيفها فى طنطا ضبط صيدلى جمع 3 مليون جنيه من المواطنين بحجة توظيفها فى طنطا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف رجال الادارة العامة لمباحث الاموال العامة فى طنطا ما تبلغ للإدارة من 5 أشخاص بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام صيدلى حر بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية مقابل أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية تقدر بحوالى 3 مليون و300 الف جنيه من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها، وبمواجهته إعترفا بإرتكابه الواقعة

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الغضبان» يتابع سير العمل بمصانع جنوبي بورسعيد

«الغضبان» يتابع سير العمل بمصانع جنوبي بورسعيد

3 كيلو بانجو بحوزة عاطل باسوان

3 كيلو بانجو بحوزة عاطل باسوان

ضبط مخزن للمأكولات بدون ترخيص بالقاهرة

ضبط مخزن للمأكولات بدون ترخيص بالقاهرة

التموين تضبط الف طن لحوم فاسدة

التموين تضبط الف طن لحوم فاسدة