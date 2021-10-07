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300 شاب وفتاة يشاركون فى مسيرة للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر في الأقصر

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300 شاب وفتاة يشاركون فى مسيرة للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر في الأقصر 300 شاب وفتاة يشاركون فى مسيرة للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر في الأقصر

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بالاقصر مسيرة مشي بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ال ٤٨، تحت رعاية السيد الدكتور /أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسيد المستشار/ مصطفى ألهم محافظ الاقصر.

احتفالات نصر أكتوبر بالاقصر

وأعطى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إشارة البدء لانطلاق المسيرة وقد تقدم هذه المسيرة، صلاح محمد رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالاقصر، الدكتور /محمد عبدالقادر نائب محافظ الاقصر، والدكتور /محمد عبدالوهاب معاون الرياضة بالمديرية وحضور مديري الإدارات المركزية والإدارات الفرعية.

احتفالات نصر أكتوبر بالاقصر

شارك في مسيرة المشي عدد(٣٠٠) مشارك من أعضاء الهيئات الشبابية والرياضية، وأعضاء فرق الجوالة والمسافة البحرية وبمشاركة شباب yly ..

احتفالات نصر أكتوبر بالاقصر

بدأت فعاليات مسيرة المشي من أمام البوابة الخلفية لمعبدالأقصر بكورنيش النيل مرورا من أمام مبنى ديوان المحافظة والممشى الجديد وانتهاءا أمام قاعة المؤتمرات بالاقصر.

وهنأ صلاح رشوان، مدير مديرية الشباب والرياضة بالاقصر، الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكذلك الشعب المصرى بصفة عامة، والأقصرى بصفة خاصة، بذكرى ثورة انتصارات اكتوبر المجيدة، مؤكدا ان هذا الانتصار أعاد كرامة الشعب المصرى بعزيمة ابطاله من قواتنا المسلحة التي أذهلت العالم بهذا الانتصار العظيم، مؤكدا هي الحصن والدرع لكل المصريين.

المصرى اليوم

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