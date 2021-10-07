أخبار عاجلة

توقف التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت -
ضبط 900 مخالفة ضريبية في أسبوع واحد -
زحف الرمال يغزو طرق المحلية -
حصيلة قتلى الاشتباكات الدامية في بيروت ترتفع إلى 4 -
السبت.. فلكية جدة: الزهرة يقترن بقلب العقرب في ظاهرة مشاهدة بسماء السعودية -
مسؤولة التثقيف الصحي برعاية الرياض: الفحص المبكر لسرطان الثدي يجعل الرحلة العلاجية أسهل -
شركة العرض المتقن "2P" تكشف عن منتجات جديدة خلال مشاركتها في جيتكس 2021 -
ما هي "شيغيلا" التي أثارت المخاوف في الأردن؟ ولماذا تحركت السلطات فوراً؟ -
في أسبوع واحد.. "الزكاة والضريبة والجمارك" تضبط أكثر من 900 مخالفة ضريبية -
محمد صلاح يكتسح كرستيانو رونالدو ويفوز بجائزة افضل لاعب في الدوري الانجليزي لسبتمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

رئيس البرلمان العربي: قرار «الصلوات اليهودية» في المسجد الأقصى باطل وغير شرعي

Print
رئيس البرلمان العربي: قرار «الصلوات اليهودية» في المسجد الأقصى باطل وغير شرعي رئيس البرلمان العربي: قرار «الصلوات اليهودية» في المسجد الأقصى باطل وغير شرعي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» بشأن رفض القرار الصادر عن إحدى محاكم القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) الذي يقضي –دون وجه حق- بالسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بأداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى، مؤكداً أن هذا القرار ليس له أي سند قانوني أو شرعي، ويمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وتعدياً مرفوضاً ومداناً على المسجد الأقصى ويُشكل مساساً خطيراً به واعتداءً على حرية العبادة باعتباره مسجداً خاصاً بالمسلمين، ويمثل القرار المرفوض خطوة جديدة في إطار خطط القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لتهويد القدس.

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة التي توقف مثل هذه القرارات التي تؤجج مشاعر ملايين المسلمين ليس فقط في فلسطين بل في العالم أجمع، ووقف مخطط السياسات العدوانية للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) التي تستهدف المساس بالواقع التاريخي والقانوني لمدينة القدس بهدف إجراء تغييرات جغرافية وديموجرافية على مدينة القدس المحتلة.

كما طالب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» لمواجهة هذا القرار وذلك اتساقاً مع قرار اليونسكو بشأن الجوانب التاريخية والتراثية والحضارية الصادر في 2 مايو 2017م الذي يربط القدس المحتلة بالمسلمين والمسيحيين، وكذا قرار المجلس التنفيذي للمنظمة في أكتوبر 2016م، والذي أكد أن المسجد الأقصى مكان عبادة خاص بالمسلمين ولا علاقة دينية لليهود به.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إيهاب توفيق مع الإنشاد على مسرح النافورة في ذكرى المولد النبوي

إيهاب توفيق مع الإنشاد على مسرح النافورة في ذكرى المولد النبوي

حلم جميل.. 3 عروض جديدة في الطريق لجمهور البيت الفني للمسرح

حلم جميل.. 3 عروض جديدة في الطريق لجمهور البيت الفني للمسرح

انطلاق مؤتمر «رواد الأعمال» المصريين والعُمانيين في القاهرة الأسبوع المقبل

انطلاق مؤتمر «رواد الأعمال» المصريين والعُمانيين في القاهرة الأسبوع المقبل

أبو جبل يهدد الزمالك بعرض بيراميدز

أبو جبل يهدد الزمالك بعرض بيراميدز