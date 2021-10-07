«تُخيّرهم بين الإفاقة أو الضرب».. طالبان تعلن الحرب على مدمني المخدرات

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بدأت حركة طالبان التي تحكم أفغانستان دون منازع تشمر عن ذراعيها لتقتحم «عالم المخدرات السفلي»، حيث بدأ المقاتلون الذين تحولوا إلى رجال شرطة يمشطون العاصمة كابول أملًا في القضاء على «الإدمان».

ويوجد أسفل كباري العاصمة الصاخبة ووسط أكوام القمامة المئات من المشردين الذين أدمنوا المخدرات، حيث يجري محاصرتهم وضربهم، ثم اقتيادهم بالقوة إلى مراكز العلاج، حسبما أكد تقرير لوكالة أسوشيتيد برس، الخميس، والتي تمكنت بصورة «نادرة» من تغطية إحدى هذه المداهمات.

ووصف التقرير المشهد بأنه «يقدم نافذة على النظام الجديد تحت حكم طالبان، حيث جلس الرجال، ممن يؤكد كثير من الأطباء أنهم مصابون بمرض نفسي، في مواجهة الجدران الحجرية وقد قيدت أيديهم بينما تخيرهم الشرطة بين الإفاقة أو مواجهة الضرب».

ورحب بعض العاملين في مجال الصحة بالأساليب الصارمة، فهم لا خيار لهم سوى التكيف مع حكم طالبان، حيث قال الدكتور فازالرري ماير، الذي يعمل في أحد المنشآت العلاجية، إنه «لم نعد نعيش في دولة ديمقراطية، إنها ديكتاتورية، فاستخدام القوة هو الأسلوب الوحيد لعلاج هؤلاء الأشخاص».

وأوضح التقرير أن «المعتقلين بدا عليهم الهزال يضمون مجموعة من الأفغان الذين تمخض عنهم ماضي الحرب المضطرب بالبلاد فضلا عن الغزو والجوع، مشيرا إلى أنهم كانوا شعراء وجنودا وتجارا وفلاحين»، مشيرًا إلى أن «طالبان لا تفرق بين المدمنين سواء أكان شيوخا أو شبابا، فقراء أو من كانوا يوما أثرياء، فهم وصمة عار في المجتمع تتمنى التخلص منها، فاستعمال المخدرات يتنافى مع تفسيرهم للعقيدة الاسلامية، فضلًا عن رفض المجتمع الافغاني المحافظ الأكبر عددا للمدمنين ووصمهم بالخزي».

وأشار التقرير إلى أن «حرب طالبان على المخدرات معقدة في وقت تواجه فيه البلاد توقعات بانهيار اقتصادي وكارثة إنسانية وشيكة»، لافتة إلى أنه «لا تزال زراعة المخدرات أحد المصادر الرئيسية للدخل لطالبان، وتنتج أفغانستان أكثر من 80 % من الأفيون في العالم».

يذكر أن الجزء الأكبر من الأفيون والهيروين المستهلك في العالم من أفغانستان وينتج ويصدر من مناطق تسيطر عليها حركة طالبان التي فرضت ضرائب على الأفيون وقامت بتسويقه خلال تمردها الذي دام 20 عامًا.