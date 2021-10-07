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«الداخلية»: ضبط 3 مصانع عشوائية لتعبئة المطهرات والمنظفات وحقن البلاستيك في الغربية

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«الداخلية»: ضبط 3 مصانع عشوائية لتعبئة المطهرات والمنظفات وحقن البلاستيك في الغربية «الداخلية»: ضبط 3 مصانع عشوائية لتعبئة المطهرات والمنظفات وحقن البلاستيك في الغربية

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واصلت وزارة الداخلية الحملات الأمنية المكثفة على المصانع التي تدار بطرق غير مشروعة وتنتج مواد من خامات مجهولة المصدر، واسفرت الحملة عن ضبط 3 مصانع عشوائية وبدون ترخيص، يتم خلالها تعبئة المطهرات والمنظفات وحقن البلاستيك وتدوير المشتقات والمخلفات البترولية والبلاستيكية المستخدمة فـى تصنيع البويات والدهانات والأدوات المنزلية

قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.. فقد قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بإشراف قطاع الأمن العام بحملة أمنية إستهدفت مصانع ومخازن ومتاجر عشوائية بنطاق مديرية أمن الغربية، وأسفرت جهودها عن ضبط (3مصانع) عشوائية وبدون ترخيص، يتم خلالها تعبئة المطهرات والمنظفات وحقن البلاستيك وتدوير المشتقات والمخلفات البترولية والبلاستيكية المستخدمة فـى تصنيع البويات والدهانات والأدوات المنزلية، وكذا ضبط المديرين المسئولون عنها» .
وأضافت: «بلغ إجمالى المضبوطات التي أسفرت عنها نتائج الحملة 133طن مواد خام ومنتج نهائى بويات ودهانات وغراء مغشوشة ومقلدة معبأة داخل عبوات مختلفة الأحجام معدة للتداول و75 طن مواد خام ومنتج نهائى لخرز بلاستيكى مغشوشة يستخدم فـى تصنيع المنتجات البلاستيكية و71 طن مواد خام ومنتج نهائى لمنظفات منزلية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات في ذات المجال معبأة داخل عبوات مختلفة الأحجام ومعدة للتداول و7،5 طن مواد خام بلاستيكية عبارة عن مخلفات مجهولة المصدر تستخدم فـى تصنيع العبوات البلاستيكية والأدوات المنزلية و175 ألف عبوة بلاستيكية فارغة مختلفة الأنواع والأحجام مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر معدة للتعبئة،تم إتخاذ الإجراءات القانونية»

المصرى اليوم

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