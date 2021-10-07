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ضبط مدير شركة الكترونيات جمع مليون و500 الف جنيه من تجارة العملة بالاسكندرية

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ضبط مدير شركة الكترونيات جمع مليون و500 الف جنيه من تجارة العملة بالاسكندرية ضبط مدير شركة الكترونيات جمع مليون و500 الف جنيه من تجارة العملة بالاسكندرية

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القى ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة القبض على مدير وشريك بإحدى شركات الأجهزة الإلكترونية ومستلزماتها فى سيدى جابر بالإسكندريةلقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال التعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، متخذاً من مقر الشركة الخاص به مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم ، حيث يقوم بإجراء عمليات بيع وهمية لبعض الأجانب المقيمين داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع بالعملة الأجنبية بإستخدام بطاقات "الدفع الإلكترونى" الخاصة بهم والصادرة من بنوك "بالخارج" ، وعقب ذلك يقوم بتسييل تلك المبالغ وإستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة مالية ، بالإضافة إلى الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وانه جمع مليون و500 الف جنيه من تلك التجارة .

المصرى اليوم

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