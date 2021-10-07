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كان بصحبته سيدتين ..«الداخلية» ضبط دجال لمزاولة أعمال السحروالشعوذة بالقاهرة

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كان بصحبته سيدتين ..«الداخلية» ضبط دجال لمزاولة أعمال السحروالشعوذة بالقاهرة كان بصحبته سيدتين ..«الداخلية» ضبط دجال لمزاولة أعمال السحروالشعوذة بالقاهرة

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واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال، فقد أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم مكافحة جرائم النشل بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر «له معلومات جنائية» بإتخاذ الشقة محل سكنه مكاناً لمزاولة أعمال الدجل والنصب على المواطنين.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بالشقة المشار إليها، وبصحبته (سيدتين «مجنى عليهما») بسؤالهما عن سبب تواجدهما أقرا بحضورهما لإدعاء الأول بقدرته على القيام بأعمال الدجل .
بتفتيش مسكن المتهم المضبوط عُثر بداخله على (كمية كبيرة من المضبوطات التي تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم- مبلغ مالى)، بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها في أعمال الدجل للنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تسهيل قضاء حوائجهم ورد الإعتداءات وعلاجهم من الأمراض المختلفة مقابل مبالغ مالية، وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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