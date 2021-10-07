إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق الصعيد

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شهد طريق الكريمات الصحراوي حادث انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى طريق الكريمات الصحراوي، انتقل ضباط المباحث ورجال المرور إلى المكان البلاغ لنقل المصابين إلى المستشفى، وتمت إعادة تنظيم حركة المرور.

تسبب الحادث في توقف حركة المرور في الاتجاه القادم من القاهرة إلى الصعيد، وقام رجال المرور برفع حطام السيارة باستخدام الأوناش.

وقالت التحريات الأولية إن عجلة القيادة اختلت من يد السائق بسبب السرعة الزيادة، ما تسبب في وقوع الحادث وانقلاب السيارة، تم التحفظ على السائق وجارٍ استجواب المصابين في الواقعة.