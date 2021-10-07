ضبط ربة منزل جمعت 2 مليون و500 الف من تجارة العملة بسوهاج

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نجح رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالإشتراك مع الجهات المختصة من ضبط سيدة تقيم بمركز شرطة المنشأة بسوهاج وزوجها "بإحدى الدول" لقيامهما بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأولى عن طريق حوالات بنكية على حسابها بإحدى البنوك أو مع العائدين من الخارج حيث تقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك تقوم الأولى بتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون تم ضبط المتهمه الأولى ، وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الثانى "المتواجد حالياً خارج البلاد" وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى 2مليون و500 جنيه مصرى.